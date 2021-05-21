Грузинский след как секрет успеха Манижи и "Евровидение-2021"

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Российские СМИ приписывают певице Маниже, которая представляет страну на международном конкурсе песни "Евровидение-2021", роман с режиссером и клипмейкером грузинского происхождения Ладо Кватания.
Российский портал Super пишет, что на интервью шоу "Алена, блин!" перед поездкой на Евровидение Манижа призналась, что оберегает свою личную жизнь и не хочет говорить имени возлюбленного.
Однако уже в Роттердаме, с первых дней конкурса, рядом с российской участницей заметили режиссера Ладо Кватания, с которым она практически не расстается. Также именно с ним Манижа подняла первый бокал шампанского, отметив свой выход в финал конкурса.
Стоит отметить, что Ладо Кватания и Манижа сотрудничают давно. Он стал режиссером ее клипа "Мама", который, кстати, снимался в Грузии. Также Кватания стал автором идеи для номера певицы на Евровидении.
"Мы дружили, а потом..."
Некоторые подробности своей личной жизни Манижа раскрыла и в интервью изданию Teleprogramma.pro. В частности, артистка подтвердила, что сейчас состоит в романтических отношениях, но имя друга, который, по ее словам, обладает "потрясающим чувством юмора", не назвала.
"Мы знали друг друга много лет, дружили, а потом вот…", – прокомментировала она. По словам Манижи, ее возлюбленный имеет отношение к искусству, но не связан с музыкой. "Мы работаем в разных сферах", – уточнила она.
На вопрос, приехал ли он в Роттердам, чтобы поддержать ее, певица кокетливо ушла от ответа. "Это секрет", – сказала Манижа.
Кто такой Ладо Кватания
Ладо Кватания 33 года. У него театральное образование. В студенчестве играл в театре, даже сам ставил пьесы. Но познакомившись с фильмами Феллини и Тарковского, понял, что его стезя – это кино.
Кватания окончил интенсивный сценарий Джона Труби и сценический курс Пола Брауна. Сейчас в своих музыкальных клипах он активно пользуется языком метафор, что приближает его произведения к кинематографическим.
Ладо Кватания уже снимал клипы для таких артистов как Манижа, группы "Ленинград", Дельфин, также работал над клипом Хаски на песню "Иуда", съемки которого проходили в Грузии, и "Убей меня".
Ладо Кватания сотрудничал с такими брендами, как Reebok, Adidas, PayPal, Google, Visa, Yandex и другими. Его работы участвовали в более чем 20 фестивалях по всему миру и были удостоены таких наград, как Young Director Award в Каннах. В России в настоящее время он сотрудничает на эксклюзивной основе с одной из ведущих производственных компаний Hype Production.
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