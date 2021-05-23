Кто победил на "Евровидении - 2021": результаты и лучшие песни конкурса

Самый популярный песенный конкурс Европы в этом году проходил в Нидерландах, с учетом всех эпидемиологических норм

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Победителем песенного конкурса "Евровидение - 2021" стала итальянская группа Måneskin - музыканты выступили на сцене Роттердама с песней "Zitti E Buoni".

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Евровидение 2021 - Группа Maneskin (Италия)

Måneskin — итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor в 2017 году. Они также являются победителями музыкального фестиваля Sanremo.

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович Барбара Прави, репетиция финала конкурса Евровидение-2021

Второе место заняла француженка Барбара Прави, третье - швейцарский певец Gjon’s Tears с песней "Tout l'Univers". Россия - на 9 месте.

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович Gjon’s Tears, репетиция второго полуфинала конкурса Евровидение-2021

Певец Торнике Кипиани, представлявший Грузию на конкурсе, выступал во втором полуфинале с песней "You", но, увы, не прошел в гранд-финал.

Лучшие песни конкурса

"Voilà" (с фр. — "Вот так") — песня французской певицы сербского происхождения Барбары Прави. Ее авторами стали сама Барбара Прави, композиторы Ижит и Лили По. С этой песней Прави получила право представить Францию на "Евровидении-2021" в Роттердаме (Нидерланды), одержав победу в национальном отборе "Eurovision France, c’est vous qui décidez!".

"Zitti e buoni" (с итал. — "Тихий и смирный") — песня итальянской группы "Måneskin". С этой песней музыкант одержал победу в фестивале песни в Сан-Ремо — 2021. Любопытно, что композиция, написанная в 2016 году, сначала задумывалась как баллада, но позже была переработана под жанр рок.

Российская представительница Манижа свою песню для Евровидения написала за год до своей победы в российском национальном отборе. Музыку к композиции составили израильские авторы Ори Авни и Ори Каплан.

По словам конкурсантки, Russian Woman – песня о самых красивых и невероятных женщинах России. Видео нацотбора, прошедшего на Первом канале 8 марта, стало самым популярным среди всех песен этого года на конкурсе – свыше 12 миллионов просмотров.

"Je me casse" - песня конкурсантки от Мальты Дестини Чукуньере. В самом начале подготовки к конкурсу, команда Дестини решила найти такую песню, которая взорвала бы танцполы. Так на свет появилась заводная танцевальная композиция "Je Me Casse", авторами которой стали Малин Кристин, Амануэль Дермонт, Никлас Эклунд и Пит Баррингер.

В ней поется о женщинах, мужчинах и их недопониманиях. "Я искренне верю в эту песню, она как напоминание женщинам об их независимости, напоминание о том, что нам не нужны мужчины, которые указывают нам, что делать", – говорит певица.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Евровидение 2021 - Певица Дестини Чукуньере (Мальта)

"All the Universe" ("Вся вселенная") - песня швейцарского певца Gjon's Tears. Он был написал ее вместе с Ниной Самперманс, Воутером Харди и Ксавье Мишель.

65-й юбилейный конкурс песни "Евровидение-2021" проходил в Роттердаме (Нидерланды) после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней "Arcade" на конкурсе 2019 года, проходившем в Тель-Авиве, Израиль.

Первый и второй полуфиналы состоялись 18 и 20 мая, финал конкурса - 22 мая.

В прошлом году "Евровидение - 2020" не состоялось из-за вспышки коронавируса (Covid-19), было принято решение перенести мероприятие на 2021 год.

В этом году из-за коронавируса до 3,5 тысяч было сокращено число зрителей в зале. Все они должны были сдать тест на коронавирус. Для голландских властей конкурс стал своеобразным экспериментом по проведению массовых мероприятий в непростых условиях пандемии.

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