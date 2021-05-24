"Она здорова?" – похудевшая после смерти мужа Елизавета II взволновала фанатов

ТБИЛИСИ, 24 мая - Sputnik. Британская королева Елизавета II заставила поклонников переживать за свое здоровье: после смерти супруга монарх очень похудела и перестала быть похожей на себя.
В субботу, 22 мая, королева почтила память покойного мужа принца Филиппа – супруг Елизаветы II скончался в возрасте 99 лет в апреле. Во время посещения авианосца Королевского флота в Портсмуде, Ее Величество заставила поклонников заволноваться.
В Сети переживают за здоровье Елизаветы II: после смерти супруга королева очень изменилась – похудела и перестала быть похожей на саму себя.
И хотя во время встречи с военными монарх пыталась улыбаться и даже шутить, поклонники сразу же заметили изменения во внешности бабушки принцев Гарри и Уильяма. Больше всего сочувствия вызвала фигура королевы.
"Посмотрите, как она похудела", "Видно, что она очень переживает", "Пальто просто висит на ней", "Хочется верить, что она придет в себя", "Она точно здорова?" – прокомментировали подписчики официальный Instagram.
На новых снимках королева предстала в ярком образе: кашемировом красном пальто и в шляпе в цвет. Любимый головной убор Елизаветы II был украшен брошью, подаренной принцем Филиппом в начале их отношений.
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