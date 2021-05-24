"Она здорова?" – похудевшая после смерти мужа Елизавета II взволновала фанатов

ТБИЛИСИ, 24 мая - Sputnik. Британская королева Елизавета II заставила поклонников переживать за свое здоровье: после смерти супруга монарх очень похудела и перестала быть похожей на себя.

В субботу, 22 мая, королева почтила память покойного мужа принца Филиппа – супруг Елизаветы II скончался в возрасте 99 лет в апреле. Во время посещения авианосца Королевского флота в Портсмуде, Ее Величество заставила поклонников заволноваться.

© AP Photo / Steve Parsons Королева Великобритании Елизавета посещает авианосец британского ВМФ HMS Queen Elizabeth

В Сети переживают за здоровье Елизаветы II: после смерти супруга королева очень изменилась – похудела и перестала быть похожей на саму себя.

И хотя во время встречи с военными монарх пыталась улыбаться и даже шутить, поклонники сразу же заметили изменения во внешности бабушки принцев Гарри и Уильяма. Больше всего сочувствия вызвала фигура королевы.

© AP Photo / Steve Parsons Королева Великобритании Елизавета посещает авианосец британского ВМФ HMS Queen Elizabeth

"Посмотрите, как она похудела", "Видно, что она очень переживает", "Пальто просто висит на ней", "Хочется верить, что она придет в себя", "Она точно здорова?" – прокомментировали подписчики официальный Instagram.

На новых снимках королева предстала в ярком образе: кашемировом красном пальто и в шляпе в цвет. Любимый головной убор Елизаветы II был украшен брошью, подаренной принцем Филиппом в начале их отношений.

© AP Photo / Steve Parsons Королева Великобритании Елизавета посещает авианосец британского ВМФ HMS Queen Elizabeth

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