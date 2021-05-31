"Пугающая скорость" - индийский штамм ухудшит ситуацию с COVID-19 во всем мире

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Индийский штамм коронавируса может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19 в мире – об этом заявил сингапурский ученый Тео Ик Ин в интервью газете Straits Times.
"Пугает та скорость, с которой этот вариант может широко распространяться в обществе, часто превосходя способность устройств по отслеживанию контактов следить и изолировать зараженных с целью разрыва цепей передачи. Он (штамм – ред.) может развязать более крупную бурю пандемии, чем то, что мир ранее видел", – считает ученый, являющийся деканом факультета общественного здравоохранения в Национальном университете Сингапура.
Штамм B.1.617 впервые был выявлен в индийском штате Махараштра. Известный также как штамм с двойной мутацией, в последнее время он был найден во множестве стран. Как сообщали индийские врачи, этот штамм мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии.
В настоящее время индийский штамм зафиксирован в более чем полусотни стран мира. В Грузии по данным на 31 мая обнаружены пять случаев.
Читайте также:
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Миру грозят COVID-26 и COVID-32 – ученый в США предупредил человечество
Желтая, черная, белая – в Индии у переболевшего COVID-19 обнаружили все три вида плесени
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.