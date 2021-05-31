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Пандемия коронавируса - масочный режим на Тайване

Миру грозят COVID-26 и COVID-32 – ученый в США предупредил человечество

© AP Photo / Chiang Ying-ying
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1904)
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Пандемия COVID-19 еще в разгаре, а ученые уже грозят новыми бедами в случае, если мир не выучит урок

ТБИЛИСИ, 31 мая - Sputnik.  Мир может столкнуться с новыми видами коронавируса, если не будет установлено точное происхождение COVID-19, заявил американский эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям Питер Хотез.

"Сейчас происходит уже третья крупная эпидемия XXI века (после SARS и MERS)… Мать-природа говорит, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", – заявил ученый в эфире NBC News.

Хотез считает, что в китайский город Ухань, где началась пандемия, нужно направить дополнительные группы исследователей и добиваться от властей Китая полного доступа "к животным, людям, образцам и лабораториям".

Ранее Белый дом распространил релиз, где не исключил аварию в научной лаборатории в Китае как причину эпидемии. Американская разведка проверяет эту версию. 

США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами ВОЗ и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

Медик в одной из грузинских больниц
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
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В МИД Китая расценили действия США как политическую игру, и попытку свалить вину на других. 

Международная группа экспертов ВОЗ, которая находилась в Ухане в марте, считает утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной" и считает более реальной версию, что коронавирус нового типа передался человеку от летучих мышей через другое животное. Версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1904)
Теги:
здоровье, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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