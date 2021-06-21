О Гарри, книге и детях: Меган Маркл дала новое интервью и удивила Сеть

Герцогиня стала гостьей радиостанции NPR и рассказала о книге "Скамейка", которая провалилась в Британии

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Меган Маркл дала первое интервью после беседы с ведущей Опрой Уинфри: супруга принца Гарри рассказала о своей дебютной книге "Скамейка".

После громкого интервью у Опры Уинфри Маркл старалась не раззадоривать публику. Бывшая актриса родила второго ребенка и погрузилась в воспитание дочки. Но теперь у нее появился повод выйти в свет - и это книга "Скамейка".

Меган Маркл пришла на интервью в эфир радиостанции NPR и рассказала о том, что и кто вдохновил ее на создание книги, а также рассказала о семейной жизни в США.

© AFP / JOE PUGLIESE Принц Гарри и Меган Маркл

Меган призналась, что идея для рассказа пришла к ней, когда она увидела принца Гарри, который баюкал их первенца Арчи. Это настолько умилило герцогиню, что строчки стихотворения родились в ее голове.

Также Маркл похвасталась, что главным ее почитателем является маленький сын, который славится "большим аппетитом к книжкам".

"Я была уверена, что он полюбит эту книгу! У него неуемный аппетит к книгам и он постоянно упрашивает нас почитать ему. И я горжусь тем, что могу сказать ему - мама написала для тебя "Скамейку"", - сказала Меган.

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