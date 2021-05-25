15:00 25 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0473
  • 100 RUB4.4992
  • USD3.3126
Поиск
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон

Не по-королевски: бюджетный образ Миддлтон из масс-маркета удивил Сеть

© AP Photo / ARTHUR EDWARDS
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (464)
39 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/19/251826108.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210525/251826610/Ne-po-korolevski-byudzhetnyy-obraz-Middlton-iz-mass-marketa-udivil-Set.html

Герцогиня Кембриджская присоединилась к супругу во время большого тура по Шотландии и похвасталась новым нарядом

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон снова доказала всем, что может выглядеть как королева даже в одежде из масс-маркета: в Сети активно комментируют новый наряд герцогини.

24 мая Миддлтон прилетела в Шотландию, чтобы присоединиться к супругу в турне по стране. Вместе герцоги посетили благотворительный фонд Turning Point, который оказывает помощь бывшим заключенным, бездомным и людям с зависимостью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

На публике герцогиня появилась в элегантном, но не по-королевски бюджетном образе – костюме ярко-синего оттенка, состоящем из пиджака Zara и юбки-плиссе от марки Hope. Свой наряд герцогиня дополнила коричневыми замшевыми лодочками на шпильке и клатчем. Не забыла жена принца и о защитной маске пестрой расцветки.

Принц Уильям также постарался соответствовать своей жене: он выбрал синие брюки и джемпер, клетчатый жакет в цвет, голубую рубашку и туфли коричневого цвета. Гармоничный образ пары понравился поклонникам и заслужил комплименты в Сети.

"Самая красивая и стильная пара", "Кейт в Zara – это прекрасно. Радует, что герцогиня носит такие вещи", "Они хорошо смотрятся вместе", – написали фанаты в Instagram.

Читайте также: 

Темы:
Светская хроника (464)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Остатки итальянской деревни Курон на месте высушенного искусственного озера Лаго-ди-Резия в Южном Тироле
Вышедшая из-под воды итальянская деревня Курон - фото
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов - видео
Писатели в Грузии: в Тбилиси прошел вечер русскоязычных авторов – видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться