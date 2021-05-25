Не по-королевски: бюджетный образ Миддлтон из масс-маркета удивил Сеть

Герцогиня Кембриджская присоединилась к супругу во время большого тура по Шотландии и похвасталась новым нарядом

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон снова доказала всем, что может выглядеть как королева даже в одежде из масс-маркета: в Сети активно комментируют новый наряд герцогини.

24 мая Миддлтон прилетела в Шотландию, чтобы присоединиться к супругу в турне по стране. Вместе герцоги посетили благотворительный фонд Turning Point, который оказывает помощь бывшим заключенным, бездомным и людям с зависимостью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

На публике герцогиня появилась в элегантном, но не по-королевски бюджетном образе – костюме ярко-синего оттенка, состоящем из пиджака Zara и юбки-плиссе от марки Hope. Свой наряд герцогиня дополнила коричневыми замшевыми лодочками на шпильке и клатчем. Не забыла жена принца и о защитной маске пестрой расцветки.

Принц Уильям также постарался соответствовать своей жене: он выбрал синие брюки и джемпер, клетчатый жакет в цвет, голубую рубашку и туфли коричневого цвета. Гармоничный образ пары понравился поклонникам и заслужил комплименты в Сети.

"Самая красивая и стильная пара", "Кейт в Zara – это прекрасно. Радует, что герцогиня носит такие вещи", "Они хорошо смотрятся вместе", – написали фанаты в Instagram.

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