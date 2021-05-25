Не по-королевски: бюджетный образ Миддлтон из масс-маркета удивил Сеть

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон снова доказала всем, что может выглядеть как королева даже в одежде из масс-маркета: в Сети активно комментируют новый наряд герцогини.
24 мая Миддлтон прилетела в Шотландию, чтобы присоединиться к супругу в турне по стране. Вместе герцоги посетили благотворительный фонд Turning Point, который оказывает помощь бывшим заключенным, бездомным и людям с зависимостью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На публике герцогиня появилась в элегантном, но не по-королевски бюджетном образе – костюме ярко-синего оттенка, состоящем из пиджака Zara и юбки-плиссе от марки Hope. Свой наряд герцогиня дополнила коричневыми замшевыми лодочками на шпильке и клатчем. Не забыла жена принца и о защитной маске пестрой расцветки.
Принц Уильям также постарался соответствовать своей жене: он выбрал синие брюки и джемпер, клетчатый жакет в цвет, голубую рубашку и туфли коричневого цвета. Гармоничный образ пары понравился поклонникам и заслужил комплименты в Сети.
"Самая красивая и стильная пара", "Кейт в Zara – это прекрасно. Радует, что герцогиня носит такие вещи", "Они хорошо смотрятся вместе", – написали фанаты в Instagram.
Читайте также:
- Вы не поверите: Кети Топурия показала фигуру после родов и шокировала Сеть - фото
- Победитель "Евровидения-2021" прилюдно оконфузился - видео с финала конкурса
-
Манижа влюблена в грузина? Секрет успеха певицы на "Евровидении-2021"
-
Скандал "Евровидения-2021" - Манижу обвинили в плагиате за красный комбинезон