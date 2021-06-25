13:06 25 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7591
  • 100 RUB4.3535
  • USD3.1470
Поиск
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл опять соврали – о чем в этот раз?

FB / Prince Harry
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (494)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1b/251847974.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210625/252122440/Prints-Garri-i-Megan-Markl-opyat-sovrali---o-chem-v-etot-raz.html

Королевская семья обнародовала растраты на принца Гарри и Меган Маркл, и вот что стало известно поклонниками звездной четы

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Детальный отчет трат королевской семьи теперь известен всем и общественность поняла, что в заявлениях Гарри и его супруги есть серьезные нестыковки.

Ранее в нашумевшем интервью Опре Уинфри принц Гарри утверждал: сразу после решения переехать в США ему тут же прекратили помогать финансово. 

Однако, как выяснилось, внук Елизаветы II все-таки исказил правду. Ведь согласно опубликованным данным принц Чарльз давал сыну деньги еще в течение шести месяцев после его поспешного переезда в Америку.

Документ говорит о том, что наследник престола перевел герцогам Сассекским 3 миллиона долларов. Что касается прекращения финансовой помощи паре, то это, согласно отчету, произошло лишь недавно, а не сразу после отлета, как уверял Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл
© AFP / JOE PUGLIESE
Принц Гарри и Меган Маркл

"Принц Уэльский выделил значительную сумму, чтобы поддержать их переход. Это финансирование прекратилось летом прошлого года, и пара теперь финансово независима", – говорил представитель Чарльза.

Поясняется, что сын королевы давал большую сумму из личного бюджета. Правда, Гарри и Меган Маркл использовали деньги и налогоплательщиков. Поговаривают, им оплачивают из государственной казны перелеты, а также охрану, причем в разных странах, где бы они не находились.

Сейчас принц Гарри занимает пост директора по взаимодействию в компании BetterUp в Кремниевой долине. Кроме того, в будущем герцог собирается заняться продюсированием документального сериала совместно с Опрой. А 39-летняя Меган дебютировала в писательстве, недавно подписала контракт с агентством Harry Walker и намерена выступать на конференциях с речью. В планах Маркл также участие в реалити-шоу о вторых свадьбах.

Читайте также: 

Темы:
Светская хроника (494)
Теги:
Принц Гарри, Меган Маркл

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская болельщица на Евро-2020 в Севилье, Испания
Самые красивые болельщицы Евро-2020 – фото
Суд по делу блогера Тихановского проходит в Гомеле
Суд по делу блогера Тихановского прошел в Гомеле
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться