Принц Гарри и Меган Маркл опять соврали – о чем в этот раз?

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Детальный отчет трат королевской семьи теперь известен всем и общественность поняла, что в заявлениях Гарри и его супруги есть серьезные нестыковки.
Ранее в нашумевшем интервью Опре Уинфри принц Гарри утверждал: сразу после решения переехать в США ему тут же прекратили помогать финансово.
Однако, как выяснилось, внук Елизаветы II все-таки исказил правду. Ведь согласно опубликованным данным принц Чарльз давал сыну деньги еще в течение шести месяцев после его поспешного переезда в Америку.
Документ говорит о том, что наследник престола перевел герцогам Сассекским 3 миллиона долларов. Что касается прекращения финансовой помощи паре, то это, согласно отчету, произошло лишь недавно, а не сразу после отлета, как уверял Гарри.
"Принц Уэльский выделил значительную сумму, чтобы поддержать их переход. Это финансирование прекратилось летом прошлого года, и пара теперь финансово независима", – говорил представитель Чарльза.
Поясняется, что сын королевы давал большую сумму из личного бюджета. Правда, Гарри и Меган Маркл использовали деньги и налогоплательщиков. Поговаривают, им оплачивают из государственной казны перелеты, а также охрану, причем в разных странах, где бы они не находились.
Сейчас принц Гарри занимает пост директора по взаимодействию в компании BetterUp в Кремниевой долине. Кроме того, в будущем герцог собирается заняться продюсированием документального сериала совместно с Опрой. А 39-летняя Меган дебютировала в писательстве, недавно подписала контракт с агентством Harry Walker и намерена выступать на конференциях с речью. В планах Маркл также участие в реалити-шоу о вторых свадьбах.
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