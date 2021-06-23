Меган Маркл снова обманула всех и втянула маленького сына Арчи

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Меган Маркл снова поймали на лжи, в которую супруга принца Гарри втянула своего ребенка - крошку Арчи, а также королевскую семью.

Биограф монархов Роберт Лейси в своей книге отметил, что Маркл намеренно ошиблась, когда связала волнения королевских родственников по поводу цвета кожи ее первенца с его статусом. В громком интервью с Опрой Уинфри экс-актриса обвинила семью мужа в расизме и это привело к скандалу.

© AFP / JOE PUGLIESE Принц Гарри и Меган Маркл

Теперь стало известно, что Маркл солгала всем: со слов Лейси, вопрос о коже ребенка был задан еще до свадьбы принца Гарри с экс-актрисой и касался не конкретно Арчи, а просто будущих детей пары. А вот Маркл попыталась доказать обратное.

"Никто не разговаривал с Меган об Арчи, когда она забеременела и не спрашивал ее о цвете кожи ребенка. Она все придумала, но это не означает, что вопрос не имел значения", - заявил писатель и припомнил, что во время обсуждения этой темы на телевидении, принц Гарри постоянно прятал глаза и уходил от ответа, что подтверждает правоту биографа.

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