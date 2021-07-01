Футбол объединяет? Принц Гарри воссоединился со старшим братом по смс

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Британский принц Гарри воссоединился с братом принцем Уильямом: дети принцессы Дианы пообщались в смс-переписке.

Британские принцы перестали разговаривать в январе 2020 года. Тогда Гарри и Меган Маркл отреклись от короны и переехали в США. Спустя год пара обвинила королевскую семью в расизме и отказе в финансовой помощи, надолго разозлив принца Уильяма.

Но теперь лед тронулся: принц Гарри прилетел в Лондон на открытие памятника мамы принцессы Дианы и воссоединился с братом - пока только через смс-сообщения.

© REUTERS / Dylan Martinez Британские принцы Гарри и Уильям приветствуют доброжелателей за пределами Виндзорского замка перед свадьбой Гарри

По словам Daily Mail, Гарри сделал первый шаг и сам написал брату, а тот ответил ему. Источники предупредили, что переписка не означает настоящего примирения, но это точно хороший знак и шанс на то, что братья пойдут навстречу друг к другу.

"Между ними все еще есть напряжение, но они переписывались о футболе после победы сборной Англии", - цитирует издание слова приближенного анонима.

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