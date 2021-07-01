Футбол объединяет? Принц Гарри воссоединился со старшим братом по смс

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Британский принц Гарри воссоединился с братом принцем Уильямом: дети принцессы Дианы пообщались в смс-переписке.
Британские принцы перестали разговаривать в январе 2020 года. Тогда Гарри и Меган Маркл отреклись от короны и переехали в США. Спустя год пара обвинила королевскую семью в расизме и отказе в финансовой помощи, надолго разозлив принца Уильяма.
Но теперь лед тронулся: принц Гарри прилетел в Лондон на открытие памятника мамы принцессы Дианы и воссоединился с братом - пока только через смс-сообщения.
По словам Daily Mail, Гарри сделал первый шаг и сам написал брату, а тот ответил ему. Источники предупредили, что переписка не означает настоящего примирения, но это точно хороший знак и шанс на то, что братья пойдут навстречу друг к другу.
"Между ними все еще есть напряжение, но они переписывались о футболе после победы сборной Англии", - цитирует издание слова приближенного анонима.
Читайте также:
-
Принц Гарри и Меган Маркл опять соврали – о чем в этот раз?
-
О Гарри, книге и детях: Меган Маркл дала новое интервью и удивила Сеть
-
Кейт Миддлтон и принц Уильям уезжают из Лондона?