"Круто!" – новый клип Little Big с метал-шоу взорвал Ютуб

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Известная российская группа Little Big выпустила в YouTube клип на свой новый трек – это песня с элементами хард-рока и метала под названием "We are Little Big".
По сюжету черно-белого видео, фронтмен коллектива Ильич и другие участники устраивают метал-шоу, на котором отрываются с фанатами. Несмотря на то, что такой жанр как тяжелый рок, не очень привычен для поклонников бэнда, большинству фанатов песня понравилась.
К слову, в последнее время Little Big, которая с самого начала позиционировала себя как панк-поп-рейв группа, создавала только попсу, что не очень приветствовали фанаты. Сегодня же они ликуют.
"Наконец-то Little Big стали такими, какими мы их любим", "Они вернулись", "Я уже думала, что мы их потеряли. Круто", – пишут фолловеры в комментариях под клипом.
В сторис Instagram фронтмен Little Big также заявил, что "We are Little Big" войдет в новый альбом группы, над которым сейчас работают музыканты.
"Мы начали писать новый альбом и хотим выпустить его в ноябре. Но можем не справиться и выпустить его в другом месяце или в другом году", – анонсировал Ильич.
Читайте также:
-
Сколько стоит реклама в Instagram и YouTube Моргенштерна в 2021 году
-
Ходченкова сыграет Анну Каренину у Netflix
-
Какие машины есть у Моргенштерна? Цена самых роскошных и дорогих авто
-
Сколько стоит обед в ресторане Моргенштерна: цены и меню Kaif Provenance
-
Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом? Что говорят СМИ
-
Как дошла до жизни такой? Детство Манижи и ее семья