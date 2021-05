"Круто!" – новый клип Little Big с метал-шоу взорвал Ютуб

ТБИЛИСИ, 28 мая – Sputnik. Известная российская группа Little Big выпустила в YouTube клип на свой новый трек – это песня с элементами хард-рока и метала под названием "We are Little Big".

По сюжету черно-белого видео, фронтмен коллектива Ильич и другие участники устраивают метал-шоу, на котором отрываются с фанатами. Несмотря на то, что такой жанр как тяжелый рок, не очень привычен для поклонников бэнда, большинству фанатов песня понравилась.

К слову, в последнее время Little Big, которая с самого начала позиционировала себя как панк-поп-рейв группа, создавала только попсу, что не очень приветствовали фанаты. Сегодня же они ликуют.

"Наконец-то Little Big стали такими, какими мы их любим", "Они вернулись", "Я уже думала, что мы их потеряли. Круто", – пишут фолловеры в комментариях под клипом.

В сторис Instagram фронтмен Little Big также заявил, что "We are Little Big" войдет в новый альбом группы, над которым сейчас работают музыканты.

"Мы начали писать новый альбом и хотим выпустить его в ноябре. Но можем не справиться и выпустить его в другом месяце или в другом году", – анонсировал Ильич.

