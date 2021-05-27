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Певец Филипп Киркоров

Пенсионерка подала на Киркорова в суд за отмену концерта

photo: courtesy of PR NTV
Общество
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На Филиппа Киркорова, короля российской эстрады, в суд подала фанатка, которой семьдесят один год. Читайте в материале Sputniк Грузия, что решил судья

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Пожилая фанатка подала в суд на знаменитого исполнителя, короля российской эстрады Филиппа Киркорова - из отмены артистом концерта.

Поклоннице, затаившей обиду на Киркорова, 71 год. Права певца защищал адвокат Александр Добровинский. Он признался журналистам, что вполне удовлетворен итогами суда, который, по его словам, встал на сторону артиста и отказал пенсионерке.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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"Я удовлетворен результатом. Филипп Бедросович, может быть, ярчайший представитель нашей эстрады, поэтому, как и всегда, подвергается нападкам. Полно людей, которые хотят или получить деньги, как французский известный композитор, который хотел содрать с Киркорова какую-то несусветную сумму, или вот, как эта дама", — сказал адвокат в беседе с NEWS.ru.

По информации Telegram-канал Mash, поклонница Киркорова захотела таким образом компенсировать моральный ущерб из-за переноса концерта. Дело в том, что из-за пандемии Филипп Киркоров был вынужден перенести свои концерты на 2022 год.

Сообщается, что пенсионерка приобрела два билета по цене восемь тысяч рублей. И когда концерт перенесли, она так опечалилась, что срочно отправилась лечить нервы в санаторий. А по возвращении пошла в суд и потребовала 100 тысяч рублей. Из них 40 тысяч — моральная компенсация, а еще 50 тысяч — лечение.

"Суд посчитал, что это ненормально, и отказал ей", — подытожил Добровинский.

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