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Певица и актриса Наталья Гордиенко (Молдавия) и певец Филипп Киркоров на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама.

"Евровидение - 2021" и Киркоров: шоу станет для артиста последним?

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Культура
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Темы:
Евровидение 2021 (41)
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https://sputnik-georgia.ru/world_culture/20210524/251819108/Evrovidenie---2021-i-Kirkorov-shou-stanet-dlya-artista-poslednim-.html

Знаменитый российский исполнитель Филипп Киркоров честно рассказал о своем отношении к Евровидению сегодня

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Музыкальный исполнитель и продюсер Филипп Киркоров рассказал о наболевшим, поделившись впечатлениями о конкурсе "Евровидение - 2021" в Нидерландах на Youtube-канале Super.

Звезда эстрады отметил, что давно уже выступает как продюсер на Евровидении, а не как певец, потому что не имеет желания повторяться.

"Я не живу на repit. Это было в моей жизни, я очень хотел туда попасть. Когда мне предложили, мне около 25 лет было. Я понимал разумом, что не готов, песни нет, но я хотел свою мечту осуществить. Я поехал. Я смотрю сейчас на свое выступление 1995 года ― мне не стыдно ни за одну ноту", ― сказал  Киркоров.

Тогда, по собственному признанию шоумена, его просто "растоптали". Но певец не сник, ни в коем случае сдался, а наоборот, взял себя в руки и начал выступать в роли наставника. Киркоров работал с Дмитрием Колдуном, Ани Лорак, Фаридом Мамедовым из Азербайджана, Сергеем Лазаревым, который, к слову, два раза занимал второе место. 

"Это работа команды. Чего-то нам, наверно, не хватает. Чего-то мы еще не знаем. Наверно, узнаем когда-нибудь, и бинго обязательно произойдет", ― сказал Киркоров.

Между тем конкурс музыканта и продюсера буквально "вымотал". Киркоров признался, что устал и просто хочет домой. "Я просто считаю дни, когда это все закончится…Может, это уже возрастное. Мне уже 54 года. Может, я уже ворчун. Мне это "Евровидение" уже не в радость. Может, это вообще мое последнее "Евровидение". Кто его знает. Я, честно говоря, устал", ― рассказал певец.

Исполнительница и актриса Наталья Гордиенко с композицией Sugar заняла в финале Евровидения - 2021 13-е место.

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Темы:
Евровидение 2021 (41)
Теги:
Филипп Киркоров, Евровидение

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