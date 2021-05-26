"Король" Евровидения: Киркорова высмеяли на дне рождения Орбакайте

Продюсер Димы Билана – Яна Рудковская – подшутила над артистом и его поражением на "Евровидении-2021"

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Российский продюсер Яна Рудковская прилюдно высмеяла Филиппа Киркорова: блондинка пошутила над успехами певца и его подопечной на "Евровидении-2021".

Певица Кристина Орбакайте с размахом отметила свой 50-й юбилей и позвала всех друзей и родственников – в том числе экс-отчима Филиппа Киркорова. На праздник артист пришел в ярком наряде и в компании не менее яркой спутницы – Яны Рудковской.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich Певица и актриса Наталья Гордиенко (Молдавия) и певец Филипп Киркоров на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама.

В середине вечера Киркоров взобрался на сцену и начал петь: момент выступления друга Рудковская показала в своем Instagram.

"Король Евровидения", – насмешливо подчеркнула жена фигуриста Евгения Плющенко в своем сторис.

Напомним, что на "Евровидении-2021" Киркоров приехал в качестве продюсера певицы из Молдовы – Натальи Гордиенко. По итогам голосования зрителей и жюри блондинка заняла лишь 13-е место. Ее песня Sugar получила 115 баллов.

После этого возмущенный "король" заявил, что его растоптали на песенном конкурсе.

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