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Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская

Солист Little Big Илья Прусикин рассказал о первой ночи с Таюрской

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Общество
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (113)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210608/251964306/Solist-Little-Big-Ilya-Prusikin-rasskazal-o-pervoy-nochi-s-Tayurskoy.html

Недавно подтвердившийся роман солистов популярной группы Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской стал темой номер один в российском шоу-бизнесе

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тайн больше нет – солисты Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская больше не скрывают своего романа. О том, как это случилось после пяти лет дружбы, Ильич рассказал очень трогательно.

"Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно. Только мы были не пьяные. Просто вышли после какой-то вечеринки… Между нами сразу возникла любовь", – вспоминает музыкант.

Ребята признаются, что и предположить не могли, что будут встречаться, но все изменилось после совместной ночи.

Сейчас личная жизнь Little Big вызывает даже больший интерес, чем их творчество. Причина проста: столько лет дружбы и совместного творчества вдруг в одночасье были приправлены обнародованным романом. У солистов Ильей Прусикина и Софьи Таюрской появились чувства друг к другу и они устали их скрывать. Влюбленные перестали "шифроваться" и во всеуслышание заявили о своей страсти.

Любопытно, но Софью сразу обвинили в распаде брака Прусикина. Сам же Ильич опровергает это: "Мы с Ирой расстались в 2019 году. Сейчас 2021-й. Или я должен был до конца жизни оставаться один?.. Мы с Соней начали встречаться, потому что у нас обоих не было личной жизни", – поделился артист в подкасте на YouTube-канале Данилы Поперечного.

О планах на будущее звезды не распространяются. Таюрская с пониманием относится к тому, что у Ильича есть сын от предыдущих отношений. Более того, она неплохо ладит с сыном возлюбленного.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (113)
Теги:
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