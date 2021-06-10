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Продюсер, клипмейкер и режиссёр Нателла Крапивина

"Может я ничтожная гусеница" – экс-продюсер Лободы поставила точку в скандале с Киркоровым

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (126)
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Голый король, цирк уродов и другие оскорбления – в российском шоу-бизнесе не на шутку разгорелся скандал с участием сразу нескольких персон музыкальной индустрии

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Скандальные разборки между Филиппом Киркоровым и теперь уже бывшим продюсером Лободы Нателлой Крапивиной дошли до кульминации. Продюсер выложила откровенное обращение к "голому королю" российской эстрады у себя на канале Telegram.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Свой пост Крапивина подписала так: "это мой последний комментарий на эту тему". Она подчеркнула, что ее резкий комментарий в адрес Киркорова и Давы "не самый корректный" и она им не гордится. Напомним, речь идет о фразе "раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки". Однако продюсер говорит, что впервые за двенадцать лет может высказаться прямолинейно, не думая, что эти слова навредят ее артисту.

"Возможно я ничтожная гусеница, как вы меня назвали, и маленький человек. Но именно меня вы просили уговорить Светлану сделать вам песню "Цвет настроения синий". И она ее сделала, потому что мы помогаем не только молодым артистам, но и голым королям, когда им очень нужна помощь", – обратилась Крапивина к Киркорову.

Ну и далее почти три с половиной минуты Нателла Крапивина поясняет свою позицию.

"Вы обвиняете нас в плагиате. Кто? Король ремейков с неочищенными правками? Это мощно, Филипп. Ваш репертуар – это большая часть перепетых песен и громкие судебные иски от авторов по всему миру… Вы пропагандируете не гей-культуру, а моральных уродов и извращенцев, которые ради 15 секунд славы готовы сыграть любую роль. На 15 секунд превратиться в гомосексуала, потом в жениха Бузовой, а после – в жену Киркорова", – продолжает Крапивина.

Хотя сама продюсер считает это "последним комментарием" к скандалу, эксперты в области шоу-бизнеса не торопятся ставить точку. Наверняка будет еще "ответочка" от Филиппа Киркорова и оскобленного рэпера Давы.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (126)
Теги:
Россия, шоу, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Давид Манукян (Дава)

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