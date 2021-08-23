https://sputnik-georgia.ru/20210823/Elizaveta-II-podast-v-sud-na-printsa-Garri-i-Megan-Markl-252648727.html

Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл?

Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл?

В королевском доме, похоже, лопнуло терпение и отныне за "выходками" Гарри и Меган точно последует правовая оценка 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T11:46+0400

2021-08-23T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Скандалы в королевском гнездышке разгорелись не на шутку - теперькоролева Великобритании Елизавета II поручила помощникам спланировать судебное разбирательство, в случае если высказывания принца Гарри и его жены Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник."Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел ... Они нанимают адвокатов. Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы", - заявил изданию осведомленный источник.Тайный источник также отметил, что 95-летняя королева была вне себя из-за нападок. Между тем, юридические эксперты королевской семьи намерены связаться с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни". По информации издания, в основном юристы будут изучать содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году. "Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-либо обвинен, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни", - подчеркнул источник. Кроме этого, он добавил, что юристы королевской семьи могут связаться и с издателями книги Penguin Random House. Букингемский дворец от комментариев изданию отказался.В настоящее время отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются крайне натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские вдруг заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить независимо, а потом, уже в Калифорнии, куда переехали год назад, дали громкое интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.Читайте также: Вместе с FKA Twigs: Миддлтон и Маркл попали в топ влиятельных женщинМеган Маркл в очередной раз "подколола" королевскую семьюПо стопам жены: принц Гарри пишет мемуары

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