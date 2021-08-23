Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
В мире
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Elizaveta-II-podast-v-sud-na-printsa-Garri-i-Megan-Markl-252648727.html
Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл?
Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл?
В королевском доме, похоже, лопнуло терпение и отныне за "выходками" Гарри и Меган точно последует правовая оценка 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T11:46+0400
2021-08-23T11:29+0400
шоу-бизнес
новости
в мире
светская хроника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/18/251811596_0:310:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3c712ac63de53aa2377c581701dbd32.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Скандалы в королевском гнездышке разгорелись не на шутку - теперькоролева Великобритании Елизавета II поручила помощникам спланировать судебное разбирательство, в случае если высказывания принца Гарри и его жены Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник."Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел ... Они нанимают адвокатов. Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы", - заявил изданию осведомленный источник.Тайный источник также отметил, что 95-летняя королева была вне себя из-за нападок. Между тем, юридические эксперты королевской семьи намерены связаться с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни". По информации издания, в основном юристы будут изучать содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году. "Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-либо обвинен, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни", - подчеркнул источник. Кроме этого, он добавил, что юристы королевской семьи могут связаться и с издателями книги Penguin Random House. Букингемский дворец от комментариев изданию отказался.В настоящее время отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются крайне натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские вдруг заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить независимо, а потом, уже в Калифорнии, куда переехали год назад, дали громкое интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.Читайте также: Вместе с FKA Twigs: Миддлтон и Маркл попали в топ влиятельных женщинМеган Маркл в очередной раз "подколола" королевскую семьюПо стопам жены: принц Гарри пишет мемуары
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/18/251811596_335:471:2844:2048_1920x0_80_0_0_6cb2e37f0b324588024457659d071d64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шоу-бизнес, новости, светская хроника

Елизавета II подаст в суд на принца Гарри и Меган Маркл?

11:46 23.08.2021
136
© AP Photo / Steve ParsonsКоролева Великобритании Елизавета посещает авианосец британского ВМФ HMS Queen Elizabeth
Королева Великобритании Елизавета посещает авианосец британского ВМФ HMS Queen Elizabeth - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Steve Parsons
В королевском доме, похоже, лопнуло терпение и отныне за "выходками" Гарри и Меган точно последует правовая оценка
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Скандалы в королевском гнездышке разгорелись не на шутку - теперь
королева Великобритании Елизавета II поручила помощникам спланировать судебное разбирательство, в случае если высказывания принца Гарри и его жены Меган Маркл о королевской семье можно будет расценить как клевету, сообщает таблоид Sun со ссылкой на источник.
"Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел ... Они нанимают адвокатов. Гарри и Меган дадут понять, и они поймут, что повторные нападки недопустимы", - заявил изданию осведомленный источник.
Тайный источник также отметил, что 95-летняя королева была вне себя из-за нападок. Между тем, юридические эксперты королевской семьи намерены связаться с компаниями, которые занимаются "вопросами клеветы и частной жизни". По информации издания, в основном юристы будут изучать содержание мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году.
 
© AFP / JOE PUGLIESEПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
Принц Гарри и Меган Маркл
© AFP / JOE PUGLIESE
"Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-либо обвинен, это может быть клеветой, а также нарушением права на неприкосновенность частной семейной жизни", - подчеркнул источник.
 
Кроме этого, он добавил, что юристы королевской семьи могут связаться и с издателями книги Penguin Random House. Букингемский дворец от комментариев изданию отказался.
В настоящее время отношения принца Гарри и Меган с остальными членами королевской семьи остаются крайне натянутыми: сначала герцог и герцогиня Сассекские вдруг заявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и намерены жить независимо, а потом, уже в Калифорнии, куда переехали год назад, дали громкое интервью Опре Уинфри, в котором обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного - даже в расизме.
Читайте также: 
Вместе с FKA Twigs: Миддлтон и Маркл попали в топ влиятельных женщин
Меган Маркл в очередной раз "подколола" королевскую семью
По стопам жены: принц Гарри пишет мемуары
000000
COVID-19
Новости
Грузия
В мире
Туризм
Спорт
Мультимедиа
Аналитика
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:53Главное о COVID на 26 августа: в Грузии установлен новый антирекорд жертв коронавируса
11:13Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128
10:49Опасности оползня больше нет – улица Мачавариани в Тбилиси открывается
10:34В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры
10:07Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию
09:01В Грузию к осенним выборам прибудет 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ
09:01Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1
07:31На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари
07:01Несмотря на выборы, парламент Грузии соберется на осеннюю сессию
ВчераСГБ Грузии обнародовала доказательства вины задержанных граждан Грузии за членство в ИГ*
ВчераПартия Гахария назвала кандидатов на выборы в мэры Аджарии
ВчераВ Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах
ВчераОнкологи рассказали о главной причине возникновения рака
ВчераПервые лица Грузии поздравили Тибилашвили с серебром на Паралимпийских играх в Токио
ВчераУбийство пенсионера в Рустави раскрыто: задержана молодая женщина
ВчераВыставка российско-грузинского художника Александра Флоренского открылась в Москве
ВчераВнутренний опрос оппозиции: "Грузинская мечта" может проиграть выборы
ВчераPfizer рассказал, что может за три месяца создать вакцину от нового штамма COVID-19
ВчераКто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021
ВчераВ Грузию планируют ввезти еще два миллиона доз вакцины Pfizer