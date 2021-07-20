14:06 20 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Принц Гарри и Меган Маркл

По стопам жены: принц Гарри пишет мемуары

© AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (507)
10 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/08/251961810.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20210720/252369448/Po-stopam-zheny-prints-Garri-pishet-memuary-.html

"Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым я стал" – вот о чем будут мемуары герцога Сассекского

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Принц Гарри приступил к мемуарам – 36-летний герцог Сассекский уже работает с издательством Penguin Random House над книгой, которую в релизе описывают как "интимные и искренние мемуары", сообщает агентство AP.

Похоже, Гарри решил пойти по стопам своей супруги, у которой недавно состоялся литературный дебют. Меган Маркл написала детскую книгу "Скамейка".

Меган Маркл и принц Гарри
© AP Photo / Dominic Lipinski
Меган Маркл и принц Гарри

Правда, литературные критики и читатели разбились на два лагеря: одним сама идея Маркл не понравилась и они поспешили посоветовать ей завязать с писательством, другая часть – приняла новое хобби герцогини Сассекской более благосклонно.

По информации издания, в своей автобиографической книге принц Гарри поделится рассказом о своем опыте, жизненных приключениях, а также потерях и мудрых уроках, которые помогли ему сформироваться как личность. В мемуарах будет охвачен период от детства до наших дней.

​Принц Гарри, в свою очередь, опубликовал и личное обращение. В нем он пояснил, почему решил взяться за мемуары.

"Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым я стал. На протяжении многих лет мне приходилось играть разные роли, и я надеюсь, что рассказывая свою историю – взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки, – я могу показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем. Я глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что я узнал за свою жизнь, и очень рад, что люди получат точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни из первых рук", – пишет Гарри.

Ожидается, что мемуары выйдут в свет в 2022 году, и принц Гарри пожертвует вырученные средства на благотворительность. Точная сумма контракта не озвучивается, однако инсайдеры утверждают, что принц вполне мог получить около 20 миллионов долларов.

Читайте также:

Темы:
Светская хроника (507)
Теги:
Меган Маркл, Принц Гарри

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент Сирии Башар Асад на молитве в честь Курбан-байрама в мечети города Хомс, Сирия
Как праздник Курбан-Байрам отмечают в разных странах – фото
Мощный взрыв на алюминиевом заводе в Китае - видео
В Китае мощный взрыв произошел на алюминиевом заводе - видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться