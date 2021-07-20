По стопам жены: принц Гарри пишет мемуары

"Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым я стал" – вот о чем будут мемуары герцога Сассекского

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Принц Гарри приступил к мемуарам – 36-летний герцог Сассекский уже работает с издательством Penguin Random House над книгой, которую в релизе описывают как "интимные и искренние мемуары", сообщает агентство AP.

Похоже, Гарри решил пойти по стопам своей супруги, у которой недавно состоялся литературный дебют. Меган Маркл написала детскую книгу "Скамейка".

© AP Photo / Dominic Lipinski Меган Маркл и принц Гарри

Правда, литературные критики и читатели разбились на два лагеря: одним сама идея Маркл не понравилась и они поспешили посоветовать ей завязать с писательством, другая часть – приняла новое хобби герцогини Сассекской более благосклонно.

По информации издания, в своей автобиографической книге принц Гарри поделится рассказом о своем опыте, жизненных приключениях, а также потерях и мудрых уроках, которые помогли ему сформироваться как личность. В мемуарах будет охвачен период от детства до наших дней.

Breaking news! Random House is honored to announce a forthcoming memoir by Prince Harry, The Duke of Sussex, to be published globally in late 2022. pic.twitter.com/NUzXwntuKq — Random House (@randomhouse) July 19, 2021

​Принц Гарри, в свою очередь, опубликовал и личное обращение. В нем он пояснил, почему решил взяться за мемуары.

"Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым я стал. На протяжении многих лет мне приходилось играть разные роли, и я надеюсь, что рассказывая свою историю – взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки, – я могу показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем. Я глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что я узнал за свою жизнь, и очень рад, что люди получат точный и полностью правдивый рассказ о моей жизни из первых рук", – пишет Гарри.

Ожидается, что мемуары выйдут в свет в 2022 году, и принц Гарри пожертвует вырученные средства на благотворительность. Точная сумма контракта не озвучивается, однако инсайдеры утверждают, что принц вполне мог получить около 20 миллионов долларов.

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