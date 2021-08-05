Вот это да! Кайли Дженнер сильно похудела и похвасталась новой фигурой

Модель и сестра Ким Кардашьян поделилась новым видеороликом в TikTok и заслужила похвалу поклонников

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Модель и предпринимательница Кайли Дженнер похвасталась впечатляющими результатами: сестра Ким Кардашьян заметно похудела и показала изменившуюся фигуру.

23-летняя Дженнер, как и ее сестры, прославилась благодаря своей "сочной" фигуре. Но теперь звезда решила измениться - начала заниматься спортом и перешла на правильное питание. И результаты не заставили себя долго ждать.

Своими достижениями Кайли похвасталась на страничке в популярной соцсети TikTok.

​На видео модель позирует в ярком, спортивном образе, состоящем из короткого топа и облегающих леггинсов оранжевого цвета.

Фанаты сразу же обратили внимание, что бедра звезды стали менее округлыми, и поспешили похвалить знаменитость.

"Прекрасно выглядишь"; "Как изменилась фигура! Так держать"; "Ягодицы уменьшились явно"; "Как она так похудела?"; "Пора начинать питаться правильно", - написали тиктокеры.

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