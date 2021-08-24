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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210824/Glaz-ne-otorvat-Rianna-v-alom-kombinezone-svela-poklonnikov-s-uma-252657755.html
Глаз не оторвать: Рианна в алом комбинезоне свела поклонников с ума
Глаз не оторвать: Рианна в алом комбинезоне свела поклонников с ума
Звезда порадовала поклонников сексуальными фотографиями: яркий наряд подчеркнул все изгибы выдающейся фигуры знаменитости 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T11:24+0400
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новости
шоу-бизнес
рианна
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Американская певица Рианна снова свела поклонников с ума: фанаты не могут забыть алый комбинезон звезды в новой съемке.Несмотря на то, что фанаты уже давно ждут выхода нового альбома певицы, Рианна не спешит возвращаться в игру. Звезда занимается собственной линией нижнего белья и часто подрабатывает фотомоделью.Недавно в официальном аккаунте в Instagram бренда Savage x Fenty опубликовали новые снимки из бассейна, на которых Рианна позировала в сексапильном комбинезоне алого цвета. Мокрая ткань прилипла к телу звезды, подчеркнув ее женственные изгибы.Горячий образ дополнили украшения, а также стрижка "под мальчика" и яркий макияж. Поклонники не смогли пройти мимо таких кадров и сразу же отреагировали на них."Сводит с ума"; "Ри невероятная"; "Огненная девушка"; "Эталон женственности и сексуальности"; "На обложку журнала"; "Не могу оторваться от этого снимка"; "Богиня", - прокомментировали подписчики бренда певицы.Читайте также: Бесстыдница: Рианна показала фигуру в полупрозрачном платье и удивила СетьОфициально: певица Рианна стала самой богатой артисткой в мире"Прозрачная" Рианна и "горячая" Ирина Шейк: непристойно откровенные наряды звезд - фотоРианна появилась в роскошных серьгах от Демны ГвасалияПапарацци застукали Рианну на новом свидании – подробности
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новости, шоу-бизнес, рианна

Глаз не оторвать: Рианна в алом комбинезоне свела поклонников с ума

11:24 24.08.2021
10415
© Sputnik / Перейти в фотобанкПевица Рианна
Певица Рианна - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Звезда порадовала поклонников сексуальными фотографиями: яркий наряд подчеркнул все изгибы выдающейся фигуры знаменитости
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Американская певица Рианна снова свела поклонников с ума: фанаты не могут забыть алый комбинезон звезды в новой съемке.
Несмотря на то, что фанаты уже давно ждут выхода нового альбома певицы, Рианна не спешит возвращаться в игру. Звезда занимается собственной линией нижнего белья и часто подрабатывает фотомоделью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Недавно в официальном аккаунте в Instagram бренда Savage x Fenty опубликовали новые снимки из бассейна, на которых Рианна позировала в сексапильном комбинезоне алого цвета. Мокрая ткань прилипла к телу звезды, подчеркнув ее женственные изгибы.
Горячий образ дополнили украшения, а также стрижка "под мальчика" и яркий макияж. Поклонники не смогли пройти мимо таких кадров и сразу же отреагировали на них.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

"Сводит с ума"; "Ри невероятная"; "Огненная девушка"; "Эталон женственности и сексуальности"; "На обложку журнала"; "Не могу оторваться от этого снимка"; "Богиня", - прокомментировали подписчики бренда певицы.
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