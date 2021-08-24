https://sputnik-georgia.ru/20210824/shantazh-stalo-izvestno-pochemu-samanty-ne-budet-v-sekse-v-bolshom-gorode--258204463.html

Шантаж? Стало известно, почему Саманты не будет в "Сексе в большом городе"

Шантаж? Стало известно, почему Саманты не будет в "Сексе в большом городе"

Журналисты раскрыли истинную причину, по которой актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься в новом сезоне популярного сериала 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T13:31+0400

2021-08-24T13:31+0400

2021-08-24T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Стала известна причина, по которой актриса Ким Кэтролл не будет сниматься в продолжении сериала "Секс в большом городе": об этом рассказали СМИ. Месяц назад начались съемки нового сезона сериала "Секс в большом городе", но на этот раз без персонажа Саманты, которую сыграла Кэтролл. По словам продюсеров, история Саманты просто не вошла в сценарий и фанатам придется смириться с этим. Но теперь стало ясно, из-за чего Ким не появится в проекте. Сначала актриса заявила, что не горит желанием возвращаться в "токсичную атмосферу" на площадке. Актриса не раз конфликтовала с коллегой Сарой Джессикой Паркер, которая сыграла Кэрри Брэдшоу. Но актриса скрыла еще одну вескую причину своего отказа: звезду просто не устроил гонорар, который был значительно меньше, чем у Паркер. Своим уходом Кэтролл будто бы набивала цену, но ее шантаж проигнорировали. Вот почему актрисе пришлось уйти из проекта.Читайте также:

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