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Шантаж? Стало известно, почему Саманты не будет в "Сексе в большом городе"
13:31 24.08.2021 (обновлено: 14:54 24.08.2021)
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© AFP / VIVIEN KILLILEAКим Кэттролл
© AFP / VIVIEN KILLILEA
Журналисты раскрыли истинную причину, по которой актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься в новом сезоне популярного сериала
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Стала известна причина, по которой актриса Ким Кэтролл не будет сниматься в продолжении сериала "Секс в большом городе": об этом рассказали СМИ.
Месяц назад начались съемки нового сезона сериала "Секс в большом городе", но на этот раз без персонажа Саманты, которую сыграла Кэтролл. По словам продюсеров, история Саманты просто не вошла в сценарий и фанатам придется смириться с этим.
Но теперь стало ясно, из-за чего Ким не появится в проекте. Сначала актриса заявила, что не горит желанием возвращаться в "токсичную атмосферу" на площадке. Актриса не раз конфликтовала с коллегой Сарой Джессикой Паркер, которая сыграла Кэрри Брэдшоу.
"Когда сериал подошел к концу, мы разошлись в разные стороны. И никому из них не пришло в голову просто позвонить и спросить, как у меня дела", - жаловалась Ким.
Но актриса скрыла еще одну вескую причину своего отказа: звезду просто не устроил гонорар, который был значительно меньше, чем у Паркер. Своим уходом Кэтролл будто бы набивала цену, но ее шантаж проигнорировали. Вот почему актрисе пришлось уйти из проекта.
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