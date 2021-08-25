https://sputnik-georgia.ru/20210825/khvatit-tak-bezhat-za-mnoy-eldzhey-zapisal-trek-chtoby-zadet-ivleevu-258593635.html

"Хватит так бежать за мной": Элджей записал трек, чтобы задеть Ивлееву?

"Хватит так бежать за мной": Элджей записал трек, чтобы задеть Ивлееву?

Рэп-исполнитель удивил Сеть: поклонники уверены, что новая песня музыканта посвящена его бывшей возлюбленной 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T12:31+0400

2021-08-25T12:31+0400

2021-08-25T12:31+0400

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развод

элджей

настя ивлеева

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. В Сети уверены, что новый трек рэпера Элджея посвящен ведущей Насте Ивлеевой: ходят слухи, что таким образом музыкант решил поддеть экс-жену. То, что Ивлеева и Элджей больше не вместе - уже не секрет. Но пара лишь недавно подтвердила эту информацию в откровенном интервью Татлеру. При этом Ивлеева заявила, что все еще любит музыканта и борется с чувством собственничества. Элджей также заявил, что расстался с возлюбленной без конфликтов, но вот в новой песне музыканта все читается иначе: в Сети уверены, что трек - способ поддеть Ивлееву. "Ты мне нравилась прежней. Прошу, только никакой слежки. Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я - орел, а ты решка. Хватит бежать за мной, ведь я уже остыл", - зачитал Элджей в песне "Она тебя любит". Одной из отсылок к Насте стали и строчки про "орла и решку". Напомним, что Ивлеева прославилась благодаря популярному телешоу "Орел и Решка". Читайте также:

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развод, элджей, настя ивлеева