https://sputnik-georgia.ru/20210826/prodolzhenie-seriala-seks-v-bolshom-gorode-v-seti-poyavilis-novye-foto-s-parker-i-nikson-258651099.html
Продолжение сериала "Секс в большом городе": в Сети появились новые фото с Паркер и Никсон
Продолжение сериала "Секс в большом городе": в Сети появились новые фото с Паркер и Никсон
Поклонники сериала с нетерпением ждут продолжения и "ловят" каждый кадр со съемочной площадки 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T15:31+0400
2021-08-26T15:31+0400
2021-08-26T16:33+0400
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синтия никсон
сериал "секс в большом городе"
сара джессика паркер
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В Сети появились новые кадры со съмок продолжения культового американского сериала "Секс в большом городе" - сиквел получил название "И просто так…" (And Just Like That).Съемки в Нью-Йорке идут полным ходом, и фанаты сериала или даже сами актеры - исполнители главных ролей - часто делятся снимками в соцсетях. Накануне в Интернете распространились новые кадры с Синтией Никсон и Сарой Джессикой Паркер. Их персонажы мило беседовали, сидя на скамейке. Женщины улыбались и выглядели расслабленными. К слову, судя по фото, героиня Паркер Кэрри Брэдшоу даже отказалась от своих любимых туфель Manolo Blahnik и предпочла шлепки с носками.Как известно, в сериале появятся три героини "Секса в большом городе" — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк (Саманты Джонс в числе персонажей нет). Действие происходит спустя 20 лет после событий предыдущего сериала. По данным инсайдеров, сериал будет включать 10 эпизодов, причем актрисы, занятые в главных ролях, получат по миллиону долларов за серию. Премьера сериала намечена на конец 2021 года.Читайте также:
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синтия никсон, сериал "секс в большом городе", сара джессика паркер, зарубежные звезды
Продолжение сериала "Секс в большом городе": в Сети появились новые фото с Паркер и Никсон
15:31 26.08.2021 (обновлено: 16:33 26.08.2021)
Поклонники сериала с нетерпением ждут продолжения и "ловят" каждый кадр со съемочной площадки
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В Сети появились новые кадры со съмок продолжения культового американского сериала "Секс в большом городе" - сиквел получил название "И просто так…" (And Just Like That).
Съемки в Нью-Йорке идут полным ходом, и фанаты сериала или даже сами актеры - исполнители главных ролей - часто делятся снимками в соцсетях. Накануне в Интернете распространились новые кадры с Синтией Никсон и Сарой Джессикой Паркер.
Их персонажы мило беседовали, сидя на скамейке. Женщины улыбались и выглядели расслабленными. К слову, судя по фото, героиня Паркер Кэрри Брэдшоу даже отказалась от своих любимых туфель Manolo Blahnik и предпочла шлепки с носками.
Как известно, в сериале появятся три героини "Секса в большом городе" — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк (Саманты Джонс в числе персонажей нет). Действие происходит спустя 20 лет после событий предыдущего сериала.
По данным инсайдеров, сериал будет включать 10 эпизодов, причем актрисы, занятые в главных ролях, получат по миллиону долларов за серию. Премьера сериала намечена на конец 2021 года.
Шантаж?
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