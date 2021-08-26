Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Грузия согласилась принять беженцев из Афганистана - заявление правительства
Праздничное оформление - Sputnik Грузия
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210826/prodolzhenie-seriala-seks-v-bolshom-gorode-v-seti-poyavilis-novye-foto-s-parker-i-nikson-258651099.html
Продолжение сериала "Секс в большом городе": в Сети появились новые фото с Паркер и Никсон
Продолжение сериала "Секс в большом городе": в Сети появились новые фото с Паркер и Никсон
Поклонники сериала с нетерпением ждут продолжения и "ловят" каждый кадр со съемочной площадки 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T15:31+0400
2021-08-26T16:33+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
синтия никсон
сериал "секс в большом городе"
сара джессика паркер
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258636549_0:159:1050:750_1920x0_80_0_0_3564ff666541e19053115614e3fc6540.jpg
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В Сети появились новые кадры со съмок продолжения культового американского сериала "Секс в большом городе" - сиквел получил название "И просто так…" (And Just Like That).Съемки в Нью-Йорке идут полным ходом, и фанаты сериала или даже сами актеры - исполнители главных ролей - часто делятся снимками в соцсетях. Накануне в Интернете распространились новые кадры с Синтией Никсон и Сарой Джессикой Паркер. Их персонажы мило беседовали, сидя на скамейке. Женщины улыбались и выглядели расслабленными. К слову, судя по фото, героиня Паркер Кэрри Брэдшоу даже отказалась от своих любимых туфель Manolo Blahnik и предпочла шлепки с носками.Как известно, в сериале появятся три героини "Секса в большом городе" — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк (Саманты Джонс в числе персонажей нет). Действие происходит спустя 20 лет после событий предыдущего сериала. По данным инсайдеров, сериал будет включать 10 эпизодов, причем актрисы, занятые в главных ролях, получат по миллиону долларов за серию. Премьера сериала намечена на конец 2021 года.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1a/258636549_24:122:1027:874_1920x0_80_0_0_5629c7ed8cd851685e48cfb9e5662afa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
синтия никсон, сериал "секс в большом городе", сара джессика паркер, зарубежные звезды

Продолжение сериала "Секс в большом городе": в Сети появились новые фото с Паркер и Никсон

15:31 26.08.2021 (обновлено: 16:33 26.08.2021)
297
© Instagram / cynthiaenixonСъемка с продолжения сериала "Секс в большом городе"
Съемка с продолжения сериала Секс в большом городе - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© Instagram / cynthiaenixon
Поклонники сериала с нетерпением ждут продолжения и "ловят" каждый кадр со съемочной площадки
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. В Сети появились новые кадры со съмок продолжения культового американского сериала "Секс в большом городе" - сиквел получил название "И просто так…" (And Just Like That).
Съемки в Нью-Йорке идут полным ходом, и фанаты сериала или даже сами актеры - исполнители главных ролей - часто делятся снимками в соцсетях. Накануне в Интернете распространились новые кадры с Синтией Никсон и Сарой Джессикой Паркер.
Их персонажы мило беседовали, сидя на скамейке. Женщины улыбались и выглядели расслабленными. К слову, судя по фото, героиня Паркер Кэрри Брэдшоу даже отказалась от своих любимых туфель Manolo Blahnik и предпочла шлепки с носками.
Как известно, в сериале появятся три героини "Секса в большом городе" — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк (Саманты Джонс в числе персонажей нет). Действие происходит спустя 20 лет после событий предыдущего сериала.
По данным инсайдеров, сериал будет включать 10 эпизодов, причем актрисы, занятые в главных ролях, получат по миллиону долларов за серию. Премьера сериала намечена на конец 2021 года.
Читайте также:
Шантаж? Стало известно, почему Саманты не будет в "Сексе в большом городе"
Замена Саманте есть: появилось фото с новой героиней сиквела "Секса в большом городе"
Однажды в Нью-Йорке: Регина Тодоренко встретилась с Сарой Джессикой Паркер
000000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:35Главы МВД Евросоюза обсудят принятие беженцев из Афганистана
16:07Задержанный за убийство гражданин Грузии покончил с собой в греческой тюрьме
15:49Уроженец Нигерии будет бороться за пост мэра Тбилиси
15:28Грузия согласилась принять беженцев из Афганистана - заявление правительства
15:15Заключение до приговора: обвиняемых в терроризме граждан Грузии отправили за решетку
14:43"Мы на войне" - Каладзе обратился к жителям Грузии
14:23В Тбилиси заработают кабинеты детских психологов
13:14Боевики ИГ* готовят атаку в аэропорту Кабула, заявили в Лондоне
11:53Главное о COVID на 26 августа: в Грузии установлен новый антирекорд жертв коронавируса
11:13Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128
10:49Опасности оползня больше нет – улица Мачавариани в Тбилиси открывается
10:34В России провели крупную антитеррористическую операцию - обнародованы кадры
10:07Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию
09:01В Грузию к осенним выборам прибудет 30 долгосрочных наблюдателей БДИПЧ
09:01Курс лари на четверг – 3,1305 GEL/$1
07:31На замену канатной дороги на горнолыжном курорте в Сванети потратят 34 миллиона лари
07:01Несмотря на выборы, парламент Грузии соберется на осеннюю сессию
ВчераСГБ Грузии обнародовала доказательства вины задержанных граждан Грузии за членство в ИГ*
ВчераПартия Гахария назвала кандидатов на выборы в мэры Аджарии
ВчераВ Грузии отец обвиняемого в терроризме будет кандидатом на выборах