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"Два бюстгальтера с пуш-апом": Тодоренко рассказала о своем комплексе
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкТелеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Ведущая вспомнила, что не раз становилась жертвой насмешек окружения, так как не отличалась очень пышными формами
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская ведущая Регина Тодоренко рассказала о своем комплексе: звезда призналась, что была объектом для насмешек одноклассников.
Тодоренко не стесняется показывать фото в купальнике и выходить на публику в платьях с декольте. Но так было не всегда. В юношестве артистку травили за отсутствие пышной груди, и девушка не скрывает, что долго не могла принять свое тело.
31-летняя Тодоренко вспомнила о своем комплексе и обидном прозвище "плоскодонка" и рассказала об этом поклонникам.
"Мне было не по себе, сдавливало в груди и хотелось провалиться сквозь землю, убежать и спрятаться. Особенно, когда у твоих подружек в девятом классе уже второй размер груди, а ты как мальчишка", - заявила звезда.
Справиться с комплексом ей помогли занятия в актерской студии. Именно разные роли помогли Регине поднять самооценку и понять, что ее любят не за фигуру, а за то, что внутри.
Регина вспомнила, что в юности носила два бюстгальтера с пуш-апом, пытаясь скрыть отсутствие форм, но теперь научилась принимать себя.
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