https://sputnik-georgia.ru/20210827/dva-byustgaltera-s-push-apom-todorenko-rasskazala-o-svoem-komplekse-258713238.html

"Два бюстгальтера с пуш-апом": Тодоренко рассказала о своем комплексе

"Два бюстгальтера с пуш-апом": Тодоренко рассказала о своем комплексе

Ведущая вспомнила, что не раз становилась жертвой насмешек окружения, так как не отличалась очень пышными формами 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T18:51+0400

2021-08-27T18:51+0400

2021-08-27T18:51+0400

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регина тодоренко

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская ведущая Регина Тодоренко рассказала о своем комплексе: звезда призналась, что была объектом для насмешек одноклассников. Тодоренко не стесняется показывать фото в купальнике и выходить на публику в платьях с декольте. Но так было не всегда. В юношестве артистку травили за отсутствие пышной груди, и девушка не скрывает, что долго не могла принять свое тело. 31-летняя Тодоренко вспомнила о своем комплексе и обидном прозвище "плоскодонка" и рассказала об этом поклонникам. "Мне было не по себе, сдавливало в груди и хотелось провалиться сквозь землю, убежать и спрятаться. Особенно, когда у твоих подружек в девятом классе уже второй размер груди, а ты как мальчишка", - заявила звезда. Справиться с комплексом ей помогли занятия в актерской студии. Именно разные роли помогли Регине поднять самооценку и понять, что ее любят не за фигуру, а за то, что внутри. Регина вспомнила, что в юности носила два бюстгальтера с пуш-апом, пытаясь скрыть отсутствие форм, но теперь научилась принимать себя. Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

регина тодоренко, российский шоу-бизнес