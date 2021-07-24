Однажды в Нью-Йорке: Регина Тодоренко встретилась с Сарой Джессикой Паркер

Встретить своего кумира в Нью-Йорке – настоящее везение. Это случилось с блогером Региной Тодоренко. За девушку рады даже ее подписчики

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг певец Влад Топалов прилетели в Нью-Йорк, где полным ходом идут съемки продолжения культового сериала "Секс в большом городе".

Эту поездку Регине подарил Влад Топалов, и оказалось, что телеведущая является большой поклонницей легендарного сериала.

Тодоренко рассказала своим подписчикам, что мечтает познакомиться с Сарой Джессикой Паркер лично. Фолловеры решили поддержать Тодоренко и оставили в комментариях в аккаунте у всемирно известной актрисы сотни сообщений с хештегом #meetRegina.

И встреча все же состоялась, но только случайно, когда Регина, проходя мимо, застала процесс съемок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"На обед Влад пригласил меня в ресторан "Бальтазар". Когда мы вышли из такси, он обратил мое внимание на машины с кинооборудованием. Я сразу поняла, что Сара где-то рядом. Мы вкусно пообедали, и я отправилась на поиски. Через минуту увидела ее, такую красивую и энергичную! АААААААА!! И всю команду сериала, стоящую на расстоянии 10 метров от меня. Конечно, я не осмелилась подойти и помешать процессу съемок ради селфи, очень хотелось, но еще больше хочется увидеть готовый сериал. Я знаю, что мы еще встретимся, возможно, где-то на ковровой дорожке кинофестиваля, а, возможно, за чашкой кофе и обязательно сделаем селфи", – рассказала подписчикам Регина.

После встречи с любимой актрисой Регина в Владом отправилась в магазин обувной марки Сары Джессики Паркер SJP и купила себе несколько пар туфель своего кумира детства.

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