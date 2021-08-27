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https://sputnik-georgia.ru/20210827/ledi-gaga-poshla-za-khlebom-ivleeva-preobrazilas-posle-razvoda--258712910.html
"Леди Гага пошла за хлебом": Ивлеева преобразилась после развода
"Леди Гага пошла за хлебом": Ивлеева преобразилась после развода
Блогер опубликовала серию ярких кадров. Звезда телевидения примерила необычные образы после разрыва с музыкантом Элджеем 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T18:34+0400
2021-08-27T18:34+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
настя ивлеева
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская ведущая и блогер Настя Ивлеева преобразилась после развода с рэп-исполнителем Элджеем: поклонники оценили неординарную фотосессию звезды. Звезда шоу "Орел и Решка" недавно рассказала о расставании с мужем. Пара сумела сохранить хорошие отношения, хотя Элджей записал новый трек, в котором подколол Ивлееву. А вот ведущая решила уйти в работу и снялась в новой фотосессии. Поклонники обсуждают новые снимки Ивлеевой в Instagram: ведущая сменила несколько фрик-образов и удивила подписчиков. На фото Настя позировала в бордовом платье с оборками и высокими плечиками, а также в ошейнике с шипами. Второй наряд - пышное платье молочного оттенка с лакированными сапогами-ботфортами также запомнился фанатам. Этот образ блогер дополнила ожерельем в стразы. Стилисты украсили лицо Ивлеевой размытым рисунком. Завершающим аутфитом стало роскошное платье в цвете фуксии. "Когда Леди Гага пошла за хлебом на районе бывшего"; "Стала лучше после Элджея"; "Красиво, разрыв сердечка"; "Такая разная, крутая"; "Лучшая!"; "Демоническая", - написали поклонники. Читайте также:
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"Леди Гага пошла за хлебом": Ивлеева преобразилась после развода

18:34 27.08.2021
322
© Facebook / Nastya Ivleeva Настя Ивлеева
Настя Ивлеева - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© Facebook / Nastya Ivleeva
Блогер опубликовала серию ярких кадров. Звезда телевидения примерила необычные образы после разрыва с музыкантом Элджеем
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская ведущая и блогер Настя Ивлеева преобразилась после развода с рэп-исполнителем Элджеем: поклонники оценили неординарную фотосессию звезды.
Звезда шоу "Орел и Решка" недавно рассказала о расставании с мужем. Пара сумела сохранить хорошие отношения, хотя Элджей записал новый трек, в котором подколол Ивлееву. А вот ведущая решила уйти в работу и снялась в новой фотосессии.
Поклонники обсуждают новые снимки Ивлеевой в Instagram: ведущая сменила несколько фрик-образов и удивила подписчиков. На фото Настя позировала в бордовом платье с оборками и высокими плечиками, а также в ошейнике с шипами.
Второй наряд - пышное платье молочного оттенка с лакированными сапогами-ботфортами также запомнился фанатам. Этот образ блогер дополнила ожерельем в стразы. Стилисты украсили лицо Ивлеевой размытым рисунком. Завершающим аутфитом стало роскошное платье в цвете фуксии.
"Я самая разнополярная личность, которую я знаю", - написала звезда и вызвала восторженные комментарии фанатов.
"Когда Леди Гага пошла за хлебом на районе бывшего"; "Стала лучше после Элджея"; "Красиво, разрыв сердечка"; "Такая разная, крутая"; "Лучшая!"; "Демоническая", - написали поклонники.
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