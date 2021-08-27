https://sputnik-georgia.ru/20210827/mechty-sbyvayutsya-loboda-uekhala-s-lyubimym-na-pmzh-v-evropu-258707622.html

Мечты сбываются! Лобода уехала с любимым на ПМЖ в Европу

Мечты сбываются! Лобода уехала с любимым на ПМЖ в Европу

Исполнительница хита "Суперзвезда" исполнила свою давнюю мечту: артистка купила дом возле моря для себя, дочерей и избранника 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T16:31+0400

2021-08-27T16:31+0400

2021-08-27T16:31+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

светлана лобода

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода исполнила свою мечту: звезда переехала к морю с дочками и тайным возлюбленным. Бывшая наставница шоу "Голос" - мама двух девочек. Старшей Ангелине уже 10 лет, а младшая Тильда недавно переступила порог трехлетия. Лобода старается игнорировать восторженные комплименты мужчин-поклонников и сохраняет верность тайному возлюбленному. Но при этом, не спешит знакомить его с публикой и игнорирует попытки СМИ разузнать подробности о своей личной жизни. С самого начала пандемии Лобода переехала с семьей в Европу: теперь певица живет у моря и все время посвящает бойфренду и дочкам. "Мы больше года живем за границей, в Европе. Теперь мое любимое времяпровождение - море", - рассказала артистка журналистам "Собеседника" и поделилась семейным развлечением - традицией кататься на самокатах перед ужином. Лобода всегда мечтала пожить в Европе, и теперь, когда ее желание воплотилось, она наслаждается гармонией и спокойствием. Читайте также:

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светлана лобода