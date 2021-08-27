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Мечты сбываются! Лобода уехала с любимым на ПМЖ в Европу
Мечты сбываются! Лобода уехала с любимым на ПМЖ в Европу
Исполнительница хита "Суперзвезда" исполнила свою давнюю мечту: артистка купила дом возле моря для себя, дочерей и избранника 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T16:31+0400
2021-08-27T16:31+0400
2021-08-27T16:31+0400
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светлана лобода
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода исполнила свою мечту: звезда переехала к морю с дочками и тайным возлюбленным. Бывшая наставница шоу "Голос" - мама двух девочек. Старшей Ангелине уже 10 лет, а младшая Тильда недавно переступила порог трехлетия. Лобода старается игнорировать восторженные комплименты мужчин-поклонников и сохраняет верность тайному возлюбленному. Но при этом, не спешит знакомить его с публикой и игнорирует попытки СМИ разузнать подробности о своей личной жизни. С самого начала пандемии Лобода переехала с семьей в Европу: теперь певица живет у моря и все время посвящает бойфренду и дочкам. "Мы больше года живем за границей, в Европе. Теперь мое любимое времяпровождение - море", - рассказала артистка журналистам "Собеседника" и поделилась семейным развлечением - традицией кататься на самокатах перед ужином. Лобода всегда мечтала пожить в Европе, и теперь, когда ее желание воплотилось, она наслаждается гармонией и спокойствием. Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
светлана лобода
Мечты сбываются! Лобода уехала с любимым на ПМЖ в Европу
Исполнительница хита "Суперзвезда" исполнила свою давнюю мечту: артистка купила дом возле моря для себя, дочерей и избранника
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода исполнила свою мечту: звезда переехала к морю с дочками и тайным возлюбленным.
Бывшая наставница шоу "Голос" - мама двух девочек. Старшей Ангелине уже 10 лет, а младшая Тильда недавно переступила порог трехлетия.
Лобода старается игнорировать восторженные комплименты мужчин-поклонников и сохраняет верность тайному возлюбленному. Но при этом, не спешит знакомить его с публикой и игнорирует попытки СМИ разузнать подробности о своей личной жизни.
С самого начала пандемии Лобода переехала с семьей в Европу: теперь певица живет у моря и все время посвящает бойфренду и дочкам.
"Мы больше года живем за границей, в Европе. Теперь мое любимое времяпровождение - море", - рассказала артистка журналистам "Собеседника" и поделилась семейным развлечением - традицией кататься на самокатах перед ужином.
Лобода всегда мечтала пожить в Европе, и теперь, когда ее желание воплотилось, она наслаждается гармонией и спокойствием.
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