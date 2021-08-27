Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210827/mechty-sbyvayutsya-loboda-uekhala-s-lyubimym-na-pmzh-v-evropu-258707622.html
Мечты сбываются! Лобода уехала с любимым на ПМЖ в Европу
Мечты сбываются! Лобода уехала с любимым на ПМЖ в Европу
Исполнительница хита "Суперзвезда" исполнила свою давнюю мечту: артистка купила дом возле моря для себя, дочерей и избранника 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T16:31+0400
2021-08-27T16:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светлана лобода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0e/252013730_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_5ba4906164ed1bcc5eb4a2c834435880.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода исполнила свою мечту: звезда переехала к морю с дочками и тайным возлюбленным. Бывшая наставница шоу "Голос" - мама двух девочек. Старшей Ангелине уже 10 лет, а младшая Тильда недавно переступила порог трехлетия. Лобода старается игнорировать восторженные комплименты мужчин-поклонников и сохраняет верность тайному возлюбленному. Но при этом, не спешит знакомить его с публикой и игнорирует попытки СМИ разузнать подробности о своей личной жизни. С самого начала пандемии Лобода переехала с семьей в Европу: теперь певица живет у моря и все время посвящает бойфренду и дочкам. "Мы больше года живем за границей, в Европе. Теперь мое любимое времяпровождение - море", - рассказала артистка журналистам "Собеседника" и поделилась семейным развлечением - традицией кататься на самокатах перед ужином. Лобода всегда мечтала пожить в Европе, и теперь, когда ее желание воплотилось, она наслаждается гармонией и спокойствием. Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0e/252013730_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_5e6085d93ac24d44a4b46254a34a53e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
светлана лобода

Мечты сбываются! Лобода уехала с любимым на ПМЖ в Европу

16:31 27.08.2021
319
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкПевица LOBODA (Светлана Лобода)
Певица LOBODA (Светлана Лобода) - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Исполнительница хита "Суперзвезда" исполнила свою давнюю мечту: артистка купила дом возле моря для себя, дочерей и избранника
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода исполнила свою мечту: звезда переехала к морю с дочками и тайным возлюбленным.
Бывшая наставница шоу "Голос" - мама двух девочек. Старшей Ангелине уже 10 лет, а младшая Тильда недавно переступила порог трехлетия.
Лобода старается игнорировать восторженные комплименты мужчин-поклонников и сохраняет верность тайному возлюбленному. Но при этом, не спешит знакомить его с публикой и игнорирует попытки СМИ разузнать подробности о своей личной жизни.
С самого начала пандемии Лобода переехала с семьей в Европу: теперь певица живет у моря и все время посвящает бойфренду и дочкам.
"Мы больше года живем за границей, в Европе. Теперь мое любимое времяпровождение - море", - рассказала артистка журналистам "Собеседника" и поделилась семейным развлечением - традицией кататься на самокатах перед ужином.
Лобода всегда мечтала пожить в Европе, и теперь, когда ее желание воплотилось, она наслаждается гармонией и спокойствием.
Читайте также:
Лобода в топе-невидимке "ослепила" Сеть и поддержала летний тренд
Огненная женщина: Лобода устроила яркое дефиле и представила новый клип
Вся в маму: Лобода похвасталась старшей дочкой и удивила Сеть
000000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:01"Хватит одной ракеты"- российский флот вооружат "убийцей авианосцев"
16:46Протесты в Аджарии: владельцы гостиниц "захватили" мэрию Кобулети
16:15Трагедия из-за детской шалости: пожар в Национальном парке Бразилии - фото
15:51В Узбекистане создают съедобную вакцину от коронавируса - она будет жить в помидорах
15:48Талибан запретит музыку в Афганистане
15:31Опасные волны: этим летом на грузинском побережье спасли более 150 человек
14:59Россия осудила теракт в Кабуле
14:42От коронавируса в Грузии скончались 13 беременных женщин
14:24Когда в Грузии появится новая партия вакцины Sinopharm?
14:07В Тбилиси появились мобильные пункты вакцинации
13:50Ученые доказали, что "Спутник V" защищает от тяжелой формы COVID-19 штамма дельта
13:34Президент и глава МИД Грузии осудили теракт в Кабуле
13:22Стало известно, когда Россия запустит космическую обсерваторию
12:53Главное о COVID на 27 августа: в Грузии сохраняется высокий показатель смертности
11:47Надвигается жара – жителей Грузии предупреждают об опасности возникновения пожаров
11:32Знойное окончание лета в Грузии: синоптики назвали самый жаркий город
11:16Град уничтожил виноградники в нескольких селах Кахети
10:57Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4031
10:23ABBA возвращается? Легендарная группа выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет
10:09Нападение на аэропорт в Кабуле: сотни раненых, десятки жертв - фото