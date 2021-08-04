Огненная женщина: Лобода устроила яркое дефиле и представила новый клип

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода порадовала поклонников – звезда устроила яркое дефиле на съемках нового видеоклипа.
Лобода объединилась с украинским клипмейкером Аланом Бадоевым и сняла клип на песню Allo, после чего решила опубликовать эксклюзивные кадры с бэкстейджа и показать свой шикарный наряд.
Для клипа, съемки которого прошли в Киеве, Лобода примерила яркий образ – комплект, состоящий из золотистого топа и мини-юбки цвета хаки. Стилисты постарались добавить образу гламура – сделали Лободе трендовый макияж и объемную укладку.
Дополнили образ и блестящие аксессуары – многочисленные цепи и блестящие сапоги-ботфорты до середины бедра.
"Клип Allo только что появился на моем YouTube", – написала певица в Instagram и добавила, "такие неудобные сапоги, а впереди у нас танцы до утра".
Поклонники не стали скупиться на комментарии и по достоинству оценили красоту певицы.
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"ВЫ потрясная", "Ни намека на разврат. Великолепная", "Огненная женщина", – пишут в Сети.
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