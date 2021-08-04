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Певица Лобода

Огненная женщина: Лобода устроила яркое дефиле и представила новый клип

© photo: Sputnik / Ekaterina Lizlova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (552)
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Певица опубликовала кадры со съемочной площадки нового клипа на композицию Allo и вдохновила всех подписчиков

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода порадовала поклонников – звезда устроила яркое дефиле на съемках нового видеоклипа.

Лобода объединилась с украинским клипмейкером Аланом Бадоевым и сняла клип на песню Allo, после чего решила опубликовать эксклюзивные кадры с бэкстейджа и показать свой шикарный наряд.

Для клипа, съемки которого прошли в Киеве, Лобода примерила яркий образ – комплект, состоящий из золотистого топа и мини-юбки цвета хаки. Стилисты постарались добавить образу гламура – сделали Лободе трендовый макияж и объемную укладку.

Дополнили образ и блестящие аксессуары – многочисленные цепи и блестящие сапоги-ботфорты до середины бедра.

"Клип Allo только что появился на моем YouTube", – написала певица в Instagram и добавила, "такие неудобные сапоги, а впереди у нас танцы до утра".

Поклонники не стали скупиться на комментарии и по достоинству оценили красоту певицы.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"ВЫ потрясная", "Ни намека на разврат. Великолепная", "Огненная женщина", – пишут в Сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (552)
Теги:
Светлана Лобода

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