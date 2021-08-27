https://sputnik-georgia.ru/20210827/morgenshtern-anonsiroval-vykhod-novogo-klipa-na-pesnyu-dinero-258676388.html

Моргенштерн анонсировал выход нового клипа на песню Dinero

Моргенштерн анонсировал выход нового клипа на песню Dinero

В тизере клипа, который, по словам подписчиков, отличается высоким качеством, появляются кадры пустого Лондона 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T07:13+0400

2021-08-27T07:13+0400

2021-08-27T07:13+0400

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моргенштерн

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн анонсировал выход нового клипа на песню Dinero.Известно, что каждый клип рэпера из альбома "Million Dollar: Business "выходит" из другого, то есть конец и начало видеороликов связаны между собой. Так, клип на песню Nominalo заканчивается моментом, когда полиция убивает одну из многих копий рэпера.Тем временем настоящий Моргенштерн покидает территорию лаборатории, где создавались его клоны, садится в машину и уезжает. Еще тогда зрители поняли, что следующим клипом будет на песню Dinero.В тизере клипа, который, по словам подписчиков, снова отличается высоким качеством, появляются кадры пустого Лондона, слышны лишь полицейские сирены. В один момент "вылетает" машина, в которой, судя по всему, и находится Моргенштерн."Когда твое влияние растет, появляются те, кому это не нравится. Я знал, что рано или поздно меня накроет, поэтому спрятал деньги по всему миру. Что ж, самое время отправиться в путешествие", - говорит Моргенштерн в тизере."Я думал это трейлер нового человека паука", "Красава Алишер, очередной хит прилетит скоро значит", "Ураааа! Вчера все клипы пересмотрели, ждём продолжение, прям не терпится", - пишут в комментариях фолловеры.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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моргенштерн