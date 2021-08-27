Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Моргенштерн анонсировал выход нового клипа на песню Dinero
152
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
В тизере клипа, который, по словам подписчиков, отличается высоким качеством, появляются кадры пустого Лондона
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн анонсировал выход нового клипа на песню Dinero.
Известно, что каждый клип рэпера из альбома "Million Dollar: Business "выходит" из другого, то есть конец и начало видеороликов связаны между собой. Так, клип на песню Nominalo заканчивается моментом, когда полиция убивает одну из многих копий рэпера.
Тем временем настоящий Моргенштерн покидает территорию лаборатории, где создавались его клоны, садится в машину и уезжает. Еще тогда зрители поняли, что следующим клипом будет на песню Dinero.
В тизере клипа, который, по словам подписчиков, снова отличается высоким качеством, появляются кадры пустого Лондона, слышны лишь полицейские сирены. В один момент "вылетает" машина, в которой, судя по всему, и находится Моргенштерн.
"Когда твое влияние растет, появляются те, кому это не нравится. Я знал, что рано или поздно меня накроет, поэтому спрятал деньги по всему миру. Что ж, самое время отправиться в путешествие", - говорит Моргенштерн в тизере.
"Я думал это трейлер нового человека паука", "Красава Алишер, очередной хит прилетит скоро значит", "Ураааа! Вчера все клипы пересмотрели, ждём продолжение, прям не терпится", - пишут в комментариях фолловеры.
Читайте также:
Как Моргенштерн снимает свои клипы: пикантные подробности
Свадьба Моргенштерна скоро? Дилара уже выбирает платье
Моргенштерн подарил фанату-инвалиду коляску с премии "Муз-ТВ"
Депутат из Красноярска "зачитал" Моргенштерна во время заседания и попал на видео