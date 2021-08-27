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https://sputnik-georgia.ru/20210827/morgenshtern-anonsiroval-vykhod-novogo-klipa-na-pesnyu-dinero-258676388.html
Моргенштерн анонсировал выход нового клипа на песню Dinero
Моргенштерн анонсировал выход нового клипа на песню Dinero
В тизере клипа, который, по словам подписчиков, отличается высоким качеством, появляются кадры пустого Лондона 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T07:13+0400
2021-08-27T07:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн анонсировал выход нового клипа на песню Dinero.Известно, что каждый клип рэпера из альбома "Million Dollar: Business "выходит" из другого, то есть конец и начало видеороликов связаны между собой. Так, клип на песню Nominalo заканчивается моментом, когда полиция убивает одну из многих копий рэпера.Тем временем настоящий Моргенштерн покидает территорию лаборатории, где создавались его клоны, садится в машину и уезжает. Еще тогда зрители поняли, что следующим клипом будет на песню Dinero.В тизере клипа, который, по словам подписчиков, снова отличается высоким качеством, появляются кадры пустого Лондона, слышны лишь полицейские сирены. В один момент "вылетает" машина, в которой, судя по всему, и находится Моргенштерн."Когда твое влияние растет, появляются те, кому это не нравится. Я знал, что рано или поздно меня накроет, поэтому спрятал деньги по всему миру. Что ж, самое время отправиться в путешествие", - говорит Моргенштерн в тизере."Я думал это трейлер нового человека паука", "Красава Алишер, очередной хит прилетит скоро значит", "Ураааа! Вчера все клипы пересмотрели, ждём продолжение, прям не терпится", - пишут в комментариях фолловеры.Читайте также:
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Моргенштерн анонсировал выход нового клипа на песню Dinero

07:13 27.08.2021
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМоргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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В тизере клипа, который, по словам подписчиков, отличается высоким качеством, появляются кадры пустого Лондона
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн анонсировал выход нового клипа на песню Dinero.
Известно, что каждый клип рэпера из альбома "Million Dollar: Business "выходит" из другого, то есть конец и начало видеороликов связаны между собой. Так, клип на песню Nominalo заканчивается моментом, когда полиция убивает одну из многих копий рэпера.
Тем временем настоящий Моргенштерн покидает территорию лаборатории, где создавались его клоны, садится в машину и уезжает. Еще тогда зрители поняли, что следующим клипом будет на песню Dinero.
В тизере клипа, который, по словам подписчиков, снова отличается высоким качеством, появляются кадры пустого Лондона, слышны лишь полицейские сирены. В один момент "вылетает" машина, в которой, судя по всему, и находится Моргенштерн.
"Когда твое влияние растет, появляются те, кому это не нравится. Я знал, что рано или поздно меня накроет, поэтому спрятал деньги по всему миру. Что ж, самое время отправиться в путешествие", - говорит Моргенштерн в тизере.
"Я думал это трейлер нового человека паука", "Красава Алишер, очередной хит прилетит скоро значит", "Ураааа! Вчера все клипы пересмотрели, ждём продолжение, прям не терпится", - пишут в комментариях фолловеры.
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