В Сети появился самый дорогой клип Моргенштерна

Всего за пару часов клип набрал более миллиона просмотров. Он стал шестым видеороликом из альбома "Million Dollar: Business", которые объединены общим сюжетом 28.08.2021, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн опубликовал клип на песню "Dinero", артист назвал видеоролик своей самой дорогой работой. Этот клип стал шестым видеороликом из альбома "Million Dollar: Business", которые объединены общим сюжетом.Клип начинается с рассказа рэпера о том, что он спрятал деньги по всему миру.По сюжету, он прибывает в авиационный ангар, где его ждет его девушка Дилара со своими напарницами, в окружении большого количестве денег и золотых слитков. После пара и помощницы отправляются путешествовать по миру в поисках спрятанных денег.В течение клипа встречается множество интересных деталей – рэпер хоронит сам себя, стильно одевается, убивает людей, взрывает здания, считает богатства. Интересен и факт, что слитки с деньгами были найдены в могиле Алишера Валеева, похороненного в 2012 году. Возможно, рэпер имел в виду, что старого Алишера Валеева больше нет. К тому же рэпер уже несколько лет, как официально носит фамилию мамы – Моргенштерн.В конце клипа возлюбленная Дилара предает рэпера. Находясь на яхте, она достает пистолет и стреляет в него. И на этом ролик заканчивается. Для зрителей непонятно – остался жив Моргенштерн или нет. Впрочем, в конце клипа опять есть строчка - To be Continued.Всего за пару часов клип набрал более миллиона просмотров. Поклонники вновь остались довольны работой артиста, оставляя ему положительные комментарии."Клипы Моргена - как отдельный вид искусства...", "Уже голова болит разбираться во всем, что ты там напридумывал, никогда бы не подумал, что скажу такое про Моргенштерна, лол)", "Во время просмотра ни разу не моргнула. Такие шедевры только и так смотреть надо", - пишут под видео пользователи.Видеоролик вновь завершился надписью To be Continued ("Продолжение следует"). Многие предположили, что следующий клип будет на песню "Я когда-нибудь уйду", завершая цикл клипов из альбома. Сам Моргенштерн, анонсируя выход ролика, отметил, что вскоре история альбома"Million Dollar: Business" подойдет к концу.Читайте также:

