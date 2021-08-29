Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Беременная Нюша станцевала откровенный танец и шокировала Сеть
325
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin/
Певица не постеснялась показать округлившуюся фигуру и живот в очень дерзком наряде и попасть в объективы звездных друзей
Российская певица Нюша шокировала Сеть: беременная звезда облачилась в дерзкий наряд и станцевала откровенный танец, несмотря на свое положение.
В середине лета Нюша призналась, что ждет второго ребенка. В ожидании малыша звезда с удовольствием хвастается своими формами. Не так давно она сходила на светский раут, посвященный дню рождения писательницы Елены Блинковской, где зажгла на танцполе.
Нюша приехала на вечеринку в дерзком наряде: обтягивающем комбинезоне белого цвета, который подчеркнул ее изменившуюся фигуру.
Звезда отдохнула вместе с мужем Игорем Сивовым. А вот видео танцующей артистки опубликовал Сердар Комбаров."Женщина, которая танцует на столах", - подписал видео популярный визажист.
Певица также загрузила фото с праздненства: вышло так, что на вечере присутствовали другие звезды - Филипп Киркоров, Иван Ургант и Светлана Лобода.
Читайте также:
Точно мальчик! Нюша в крошечном купальнике показала округлившийся живот
"Животик подрос": беременная Нюша в дерзком мини восхитила Сеть
"Все парни у ваших ног": беременная Нюша с дочкой прошли "курс соблазнения"
"Это испытание": беременная Нюша рассказала о ревности мужа к Криду
По форме живота: в Сети определили пол будущего ребенка Нюши