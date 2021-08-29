https://sputnik-georgia.ru/20210829/beremennaya-nyusha-stantsevala-otkrovennyy-tanets-i-shokirovala-set-258884220.html

Беременная Нюша станцевала откровенный танец и шокировала Сеть

Беременная Нюша станцевала откровенный танец и шокировала Сеть

Певица не постеснялась показать округлившуюся фигуру и живот в очень дерзком наряде и попасть в объективы звездных друзей 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T12:01+0400

2021-08-29T12:01+0400

2021-08-29T12:01+0400

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нюша

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Российская певица Нюша шокировала Сеть: беременная звезда облачилась в дерзкий наряд и станцевала откровенный танец, несмотря на свое положение.В середине лета Нюша призналась, что ждет второго ребенка. В ожидании малыша звезда с удовольствием хвастается своими формами. Не так давно она сходила на светский раут, посвященный дню рождения писательницы Елены Блинковской, где зажгла на танцполе.Нюша приехала на вечеринку в дерзком наряде: обтягивающем комбинезоне белого цвета, который подчеркнул ее изменившуюся фигуру.Звезда отдохнула вместе с мужем Игорем Сивовым. А вот видео танцующей артистки опубликовал Сердар Комбаров."Женщина, которая танцует на столах", - подписал видео популярный визажист.Певица также загрузила фото с праздненства: вышло так, что на вечере присутствовали другие звезды - Филипп Киркоров, Иван Ургант и Светлана Лобода.Читайте также:

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нюша