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Моргенштерн в пятерке лидеров по прослушиваниям этим летом в России
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Конечно же, это песня Cristal & MOET, записанная Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн со своей песней Cristal & MOET вошел в пятерку самых прослушиваемых треков этого лета в России, об этом пишет пресс-служба стримингового сервиса Spotify.
Среди самых популярных песен этого лета оказались – "Я в моменте" Эльдара Джарахова и Markul, которая заняла первое место, а также три песни итальянской рок-группы Maneskin - I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin.
Пятерку замкнула песня Cristal & MOET, записанный Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
В список самых прослушиваемых песен вошли также артисты Егор Крид, рейв-проект Dead Blonde, дуэт HammAli & Navai, исполнители Branya и Macan.
Что касается мирового лидера, то им стала Оливия Родриго с песней Good 4. "С 29 мая по 22 августа 2021 года она получила более 600 миллионов прослушиваний по всему миру, а певица стала самой молодой исполнительницей в истории Spotify, возглавившей ежегодный список "Песен лета", - сообщает Spotify.
Среди прослушиваемых песен по всему миру снова оказались Maneskin с песней Beggin, Lil Nas X с хитом Montero, Doja Cat и SZA с композицией Kiss me more, а также Рау Алехандро с песней Todo De Ti.
Ранее стриминговый сервис опубликовал список самых прослушиваемых музыкантов в России. Оказалось, что россияне предпочитают классике рэп, тут Моргенштерн занял почетное первое место.
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