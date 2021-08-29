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Моргенштерн в пятерке лидеров по прослушиваниям этим летом в России
Моргенштерн в пятерке лидеров по прослушиваниям этим летом в России
Конечно же, это песня Cristal & MOET, записанная Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T07:15+0400
2021-08-29T07:15+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн со своей песней Cristal &amp; MOET вошел в пятерку самых прослушиваемых треков этого лета в России, об этом пишет пресс-служба стримингового сервиса Spotify.Среди самых популярных песен этого лета оказались – "Я в моменте" Эльдара Джарахова и Markul, которая заняла первое место, а также три песни итальянской рок-группы Maneskin - I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin.Пятерку замкнула песня Cristal &amp; MOET, записанный Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot. В список самых прослушиваемых песен вошли также артисты Егор Крид, рейв-проект Dead Blonde, дуэт HammAli &amp; Navai, исполнители Branya и Macan.Что касается мирового лидера, то им стала Оливия Родриго с песней Good 4. "С 29 мая по 22 августа 2021 года она получила более 600 миллионов прослушиваний по всему миру, а певица стала самой молодой исполнительницей в истории Spotify, возглавившей ежегодный список "Песен лета", - сообщает Spotify.Ранее стриминговый сервис опубликовал список самых прослушиваемых музыкантов в России. Оказалось, что россияне предпочитают классике рэп, тут Моргенштерн занял почетное первое место.Читайте также:
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Моргенштерн в пятерке лидеров по прослушиваниям этим летом в России

07:15 29.08.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Конечно же, это песня Cristal & MOET, записанная Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн со своей песней Cristal & MOET вошел в пятерку самых прослушиваемых треков этого лета в России, об этом пишет пресс-служба стримингового сервиса Spotify.
Среди самых популярных песен этого лета оказались – "Я в моменте" Эльдара Джарахова и Markul, которая заняла первое место, а также три песни итальянской рок-группы Maneskin - I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin.
Пятерку замкнула песня Cristal & MOET, записанный Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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В список самых прослушиваемых песен вошли также артисты Егор Крид, рейв-проект Dead Blonde, дуэт HammAli & Navai, исполнители Branya и Macan.
Что касается мирового лидера, то им стала Оливия Родриго с песней Good 4. "С 29 мая по 22 августа 2021 года она получила более 600 миллионов прослушиваний по всему миру, а певица стала самой молодой исполнительницей в истории Spotify, возглавившей ежегодный список "Песен лета", - сообщает Spotify.

Среди прослушиваемых песен по всему миру снова оказались Maneskin с песней Beggin, Lil Nas X с хитом Montero, Doja Cat и SZA с композицией Kiss me more, а также Рау Алехандро с песней Todo De Ti.

Ранее стриминговый сервис опубликовал список самых прослушиваемых музыкантов в России. Оказалось, что россияне предпочитают классике рэп, тут Моргенштерн занял почетное первое место.
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