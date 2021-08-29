https://sputnik-georgia.ru/20210829/morgenshtern-v-pyaterke-liderov-po-proslushivaniyam-etim-letom-v-rossii-258664070.html

Моргенштерн в пятерке лидеров по прослушиваниям этим летом в России

Моргенштерн в пятерке лидеров по прослушиваниям этим летом в России

Конечно же, это песня Cristal & MOET, записанная Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T07:15+0400

2021-08-29T07:15+0400

2021-08-29T07:15+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн со своей песней Cristal & MOET вошел в пятерку самых прослушиваемых треков этого лета в России, об этом пишет пресс-служба стримингового сервиса Spotify.Среди самых популярных песен этого лета оказались – "Я в моменте" Эльдара Джарахова и Markul, которая заняла первое место, а также три песни итальянской рок-группы Maneskin - I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin.Пятерку замкнула песня Cristal & MOET, записанный Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot. В список самых прослушиваемых песен вошли также артисты Егор Крид, рейв-проект Dead Blonde, дуэт HammAli & Navai, исполнители Branya и Macan.Что касается мирового лидера, то им стала Оливия Родриго с песней Good 4. "С 29 мая по 22 августа 2021 года она получила более 600 миллионов прослушиваний по всему миру, а певица стала самой молодой исполнительницей в истории Spotify, возглавившей ежегодный список "Песен лета", - сообщает Spotify.Ранее стриминговый сервис опубликовал список самых прослушиваемых музыкантов в России. Оказалось, что россияне предпочитают классике рэп, тут Моргенштерн занял почетное первое место.Читайте также:

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