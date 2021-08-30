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https://sputnik-georgia.ru/20210830/eks-muzh-pelagei-zhenilsya-cherez-9-mesyatsev-posle-razvoda---redkie-foto-259018797.html
Экс-муж Пелагеи женился через 9 месяцев после развода - редкие фото
Экс-муж Пелагеи женился через 9 месяцев после развода - редкие фото
Хоккеист и его новая возлюбленная расписались в одном из загсов в Подмосковье и удивили всех поклонников 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T11:54+0400
2021-08-30T12:58+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
пелагея
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Российский хоккеист Иван Телегин женился на своей девушке Марии Гончар: это случилось спустя девять месяцев после развода с певицей Пелагеей. Зимой 2020-го года Телегин развелся с Пелагеей, которая осталась воспитывать дочку Тасю. Певица не выдержала постоянных измен спортсмена и долго не могла отсудить у него положенные алименты, недвижимость и другое имущество. Спустя полгода хоккеист сделал предложение новой подруге, с которой начал встречаться еще в браке с певицей. Телегин женился на новой возлюбленной: свадьба экс-мужа Пелагеи состоялась в загсе поселка Барвиха. На редких снимках пара выглядит очень счастливой: невеста в скромном платье с пышной юбкой, а жених в классическом костюме. На роспись были приглашены только самые близкие друзья и семьи молодоженов. Пара выпила шампанское из пластиковых стаканов, после чего невеста бросила букет своим подружкам. Многие поклонники пожалели Пелагею, но все-таки пожелали счастья спортсмену и его новой избраннице.Читайте также:
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пелагея, российский шоу-бизнес

Экс-муж Пелагеи женился через 9 месяцев после развода - редкие фото

11:54 30.08.2021 (обновлено: 12:58 30.08.2021)
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© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкПелагея. Концерт на Красной площади "От Руси до России"
Пелагея. Концерт на Красной площади От Руси до России - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк
Хоккеист и его новая возлюбленная расписались в одном из загсов в Подмосковье и удивили всех поклонников
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Российский хоккеист Иван Телегин женился на своей девушке Марии Гончар: это случилось спустя девять месяцев после развода с певицей Пелагеей.
Зимой 2020-го года Телегин развелся с Пелагеей, которая осталась воспитывать дочку Тасю. Певица не выдержала постоянных измен спортсмена и долго не могла отсудить у него положенные алименты, недвижимость и другое имущество.
Спустя полгода хоккеист сделал предложение новой подруге, с которой начал встречаться еще в браке с певицей.
© Instagram / itelegin07Скриншот сторис Instagram хоккеиста Ивана Телегина
Скриншот сторис Instagram хоккеиста Ивана Телегина - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
Скриншот сторис Instagram хоккеиста Ивана Телегина
© Instagram / itelegin07
Телегин женился на новой возлюбленной: свадьба экс-мужа Пелагеи состоялась в загсе поселка Барвиха. На редких снимках пара выглядит очень счастливой: невеста в скромном платье с пышной юбкой, а жених в классическом костюме.
На роспись были приглашены только самые близкие друзья и семьи молодоженов. Пара выпила шампанское из пластиковых стаканов, после чего невеста бросила букет своим подружкам.
Многие поклонники пожалели Пелагею, но все-таки пожелали счастья спортсмену и его новой избраннице.
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