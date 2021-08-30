https://sputnik-georgia.ru/20210830/eks-muzh-pelagei-zhenilsya-cherez-9-mesyatsev-posle-razvoda---redkie-foto-259018797.html

Экс-муж Пелагеи женился через 9 месяцев после развода - редкие фото

Экс-муж Пелагеи женился через 9 месяцев после развода - редкие фото

Хоккеист и его новая возлюбленная расписались в одном из загсов в Подмосковье и удивили всех поклонников 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T11:54+0400

2021-08-30T11:54+0400

2021-08-30T12:58+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

пелагея

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0e/252313458_0:265:3077:1996_1920x0_80_0_0_e478512ebeed6e4a95446e0bebb4350a.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Российский хоккеист Иван Телегин женился на своей девушке Марии Гончар: это случилось спустя девять месяцев после развода с певицей Пелагеей. Зимой 2020-го года Телегин развелся с Пелагеей, которая осталась воспитывать дочку Тасю. Певица не выдержала постоянных измен спортсмена и долго не могла отсудить у него положенные алименты, недвижимость и другое имущество. Спустя полгода хоккеист сделал предложение новой подруге, с которой начал встречаться еще в браке с певицей. Телегин женился на новой возлюбленной: свадьба экс-мужа Пелагеи состоялась в загсе поселка Барвиха. На редких снимках пара выглядит очень счастливой: невеста в скромном платье с пышной юбкой, а жених в классическом костюме. На роспись были приглашены только самые близкие друзья и семьи молодоженов. Пара выпила шампанское из пластиковых стаканов, после чего невеста бросила букет своим подружкам. Многие поклонники пожалели Пелагею, но все-таки пожелали счастья спортсмену и его новой избраннице.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пелагея, российский шоу-бизнес