https://sputnik-georgia.ru/20210830/mat-kukushka-alena-shishkova-rasskazala-pochemu-ne-vospityvaet-doch-ot-timati--259146073.html
Мать-кукушка? Алена Шишкова рассказала, почему не воспитывает дочь от Тимати
Мать-кукушка? Алена Шишкова рассказала, почему не воспитывает дочь от Тимати
Модель призналась, что вряд ли справилась бы с ролью строгой и требовательной матери, из-за чего отдала девочку бабушке 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T16:44+0400
2021-08-30T16:44+0400
2021-08-30T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Бывшая возлюбленная Тимати - модель Алена Шишкова, рассказала, почему не воспитывает дочь от рэпера: звезда глянца заявила, что с ролью воспитателя лучше справляется бабушка Симона Юнусова. Недавно Шишкова назвали матерью-кукушкой и упрекнули в том, что она мало времени проводит с дочкой Алисой, которую родила в отношениях с Тимати. Воспитанием девочки занимается мама рэп-звезды Симона. Инстаблогер решила оправдаться и объяснила свое решение отдать дочь на попечение бабушки. Поклонники не оценили признания модели, но все же решили выслушать ее. Своим откровением звезда поделилась в Instagram. "Симона действительно шикарный воспитатель, лучше чем я. Я бы не смогла выстроить дисциплину, режим. Не смогла быть строгой, требовательной", - отметила модель и добавила, генетика - не самый определяющий фактор в жизни чада, так же как и деньги. В настоящее время Алиса действительно делает небывалые успехи: девочка занимается спортом, балетом, ходит в театральную студию, много читает и развивается, радуя своих родителей. В настоящее время Алисе семь лет, и она ничуть не переживает из-за расставания родителей. Читайте также:
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тимати, российский шоу-бизнес
Мать-кукушка? Алена Шишкова рассказала, почему не воспитывает дочь от Тимати
Модель призналась, что вряд ли справилась бы с ролью строгой и требовательной матери, из-за чего отдала девочку бабушке
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Бывшая возлюбленная Тимати - модель Алена Шишкова, рассказала, почему не воспитывает дочь от рэпера: звезда глянца заявила, что с ролью воспитателя лучше справляется бабушка Симона Юнусова.
Недавно Шишкова назвали матерью-кукушкой и упрекнули в том, что она мало времени проводит с дочкой Алисой, которую родила в отношениях с Тимати. Воспитанием девочки занимается мама рэп-звезды Симона.
Инстаблогер решила оправдаться и объяснила свое решение отдать дочь на попечение бабушки. Поклонники не оценили признания модели, но все же решили выслушать ее. Своим откровением звезда поделилась в Instagram.
"Симона действительно шикарный воспитатель, лучше чем я. Я бы не смогла выстроить дисциплину, режим. Не смогла быть строгой, требовательной", - отметила модель и добавила, генетика - не самый определяющий фактор в жизни чада, так же как и деньги.
В настоящее время Алиса действительно делает небывалые успехи: девочка занимается спортом, балетом, ходит в театральную студию, много читает и развивается, радуя своих родителей. В настоящее время Алисе семь лет, и она ничуть не переживает из-за расставания родителей.
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