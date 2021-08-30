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"Писаю под елочку" - новый флэшмоб Волочковой "порвал" Сеть
© photo: Sputnik / Ekaterina ChesnokovaБалерина Анастасия Волочкова
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Подписчики звезды жестко отреагировали на ее инициативу - артистке посоветовали не позориться и даже подружиться с Бузовой
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Звезда балета Анастасия Волочкова запустила флешмоб под названием "Писаю под елочку" - это ответ артистки на грязный скандал с соседями.
Все началось с того, что Волочкову пожаловались соседи: по их словам, балерина систематически справляет нужду на улице, близ их окон. По жалобам очевидцев, они долго терпели поведение артистки, но в итоге решили поделиться скандальными кадрами в Сети.
Естественно, Волочкова была в шоке от проделок соседей, при этом отрицать свой поступок не стала. Звезда прямо заявила: да, иногда ей нравится справлять нужду на улице. В этом артистка не видит ничего предосудительного, поскольку по маленькому она ходит исключительно на своем участке.
Именно в связи с этим скандалом артистка решила запустить флешмоб и попросила поклонников поддержать ее в борьбе с соседями.
"Дорогие друзья, в связи с таким ажиотажем по поводу моего писания на собственном участке, решила запустить флешмоб #ПИСАЮПОДЕЛОЧКУ. Снимайте сторис, отмечайте меня, ставьте #писаюподелочку и радуйтесь жизни! А лучшие фото или видео буду постить у себя", - пишет Анастасия.
Как и следовало бы ожидать, на инициативу звезды подписчики отреагировали жестко. Большинство из них пришло к выводу, что Волочкова неадекватно реагирует на инцидент.
"Настенька, пора бы протрезветь", "Я бы на вашем месте закрыла рот и сидела бы на пенсии молча"; "Жесть, до чего ты докатилась", "Спасибо, конечно, но у нас для этого есть туалеты"; "Хватит позориться, дочка все это смотрит и мама", "Дебилизм, а не флешмоб!!!"; "Настя, сходите к психиатру...", "Вам надо с Бузовой подружиться!" — написали подписчики Анастасии.
К слову, людей, желающих принять участие во флешмобе Волочковой, пока нет.
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