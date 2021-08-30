https://sputnik-georgia.ru/20210830/pisayu-pod-elochku---novyy-fleshmob-volochkovoy-porval-set-259137728.html

"Писаю под елочку" - новый флэшмоб Волочковой "порвал" Сеть

"Писаю под елочку" - новый флэшмоб Волочковой "порвал" Сеть

Подписчики звезды жестко отреагировали на ее инициативу - артистке посоветовали не позориться и даже подружиться с Бузовой 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T14:34+0400

2021-08-30T14:34+0400

2021-08-30T14:34+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

анастасия волочкова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259130658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a7aaf4efca24db845f9d21a1e4f0586.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Звезда балета Анастасия Волочкова запустила флешмоб под названием "Писаю под елочку" - это ответ артистки на грязный скандал с соседями.Все началось с того, что Волочкову пожаловались соседи: по их словам, балерина систематически справляет нужду на улице, близ их окон. По жалобам очевидцев, они долго терпели поведение артистки, но в итоге решили поделиться скандальными кадрами в Сети.Естественно, Волочкова была в шоке от проделок соседей, при этом отрицать свой поступок не стала. Звезда прямо заявила: да, иногда ей нравится справлять нужду на улице. В этом артистка не видит ничего предосудительного, поскольку по маленькому она ходит исключительно на своем участке.Именно в связи с этим скандалом артистка решила запустить флешмоб и попросила поклонников поддержать ее в борьбе с соседями."Дорогие друзья, в связи с таким ажиотажем по поводу моего писания на собственном участке, решила запустить флешмоб #ПИСАЮПОДЕЛОЧКУ. Снимайте сторис, отмечайте меня, ставьте #писаюподелочку и радуйтесь жизни! А лучшие фото или видео буду постить у себя", - пишет Анастасия. Как и следовало бы ожидать, на инициативу звезды подписчики отреагировали жестко. Большинство из них пришло к выводу, что Волочкова неадекватно реагирует на инцидент. "Настенька, пора бы протрезветь", "Я бы на вашем месте закрыла рот и сидела бы на пенсии молча"; "Жесть, до чего ты докатилась", "Спасибо, конечно, но у нас для этого есть туалеты"; "Хватит позориться, дочка все это смотрит и мама", "Дебилизм, а не флешмоб!!!"; "Настя, сходите к психиатру...", "Вам надо с Бузовой подружиться!" — написали подписчики Анастасии.К слову, людей, желающих принять участие во флешмобе Волочковой, пока нет. Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

анастасия волочкова, российский шоу-бизнес