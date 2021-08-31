https://sputnik-georgia.ru/20210831/na-dzhigana-podayut-v-sud-chto-natvoril-reper-259185697.html

На Джигана подают в суд: что натворил рэпер

На Джигана подают в суд: что натворил рэпер

Похоже, на этот раз Джиган переборщил и обидел не только своих подписчиков в соцсетях 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T18:44+0400

2021-08-31T18:44+0400

2021-08-31T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Смелое видео, в котором Джиган нелестно обращается к своим подписчикам в Instagram, задело чувства председателя общественного движения "Национальный родительский комитет" Юрия Оболонского - он готовит иски и обращения.Вот и недавние видео, размещенные артистом в Instgram, возмутили общественников, а именно председателя Всероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет", ведущего психолога МГТУ им. Баумана Юрия Оболонского. Оболонский считает, что Джиган ни много ни мало - унижает достоинство подписчиков, негативно воздействует на молодежь. А его последнее обращение к фолловерам - "петушки" — не что иное, как пропаганда гомосексуализма, уверен мужчина."Он ломает психику детей и формирует комплекс неполноценности, — комментирует "СтарХиту" Юрий Владимирович. — С этим надо бороться. Причем надо бить не только по таким как Джиган, но и по тем каналам, которые его контент финансируют и распространяют. Такие вещи недопустимы и должны жестоко караться. Как и ряд поступков Дани Милохина, Моргенштерна и их продюсеров".Более того, Оболонский также предлагает самому рэперу подлечить психику: медик сам готов как специалист с многолетним стажем подать ему руку помощи."Мужик считает себя крутым, серьезным и при этом свою миллионную аудиторию всячески оскорбляет, — продолжает общественник. — Наверно, думает таким образом их привязать, развить комплекс неполноценности. Как психолог могу сказать: не знаю, что он хочет привить, но точно что-то нездоровое. Если у него есть какие-то психические отклонения, не надо нести их в массы. На него смотрят дети, для кого-то он кумир. Джигану самому надо бы на психотерапию — я его подлечу, недорого, тысяч за 200-300. И ведь у него еще четверо своих детей — может, надо разобраться, как он их воспитывает, опросить ребят? Может, он и им психику калечит?"Отмечается, что вместе с юристом Юрий Облонский готовит обращения в Следственный комитет и прокуратуру. Артисту грозит, как минимум, штраф.Читайте также:

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джиган, российский шоу-бизнес