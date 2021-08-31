Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
На Джигана подают в суд: что натворил рэпер
370
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Похоже, на этот раз Джиган переборщил и обидел не только своих подписчиков в соцсетях
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Смелое видео, в котором Джиган нелестно обращается к своим подписчикам в Instagram, задело чувства председателя общественного движения "Национальный родительский комитет" Юрия Оболонского - он готовит иски и обращения.
Дело в том, что Джигана мало кто знает по его песням, куда больше рэпер прославился в Сети благодаря своим дерзким и откровенным видеороликам. В них хип-хоп исполнитель часто распивает спиртное, "чилит" и ругается матом.
Вот и недавние видео, размещенные артистом в Instgram, возмутили общественников, а именно председателя Всероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет", ведущего психолога МГТУ им. Баумана Юрия Оболонского.
Оболонский считает, что Джиган ни много ни мало - унижает достоинство подписчиков, негативно воздействует на молодежь. А его последнее обращение к фолловерам - "петушки" — не что иное, как пропаганда гомосексуализма, уверен мужчина.
"Он ломает психику детей и формирует комплекс неполноценности, — комментирует "СтарХиту" Юрий Владимирович. — С этим надо бороться. Причем надо бить не только по таким как Джиган, но и по тем каналам, которые его контент финансируют и распространяют. Такие вещи недопустимы и должны жестоко караться. Как и ряд поступков Дани Милохина, Моргенштерна и их продюсеров".
Более того, Оболонский также предлагает самому рэперу подлечить психику: медик сам готов как специалист с многолетним стажем подать ему руку помощи.
"Мужик считает себя крутым, серьезным и при этом свою миллионную аудиторию всячески оскорбляет, — продолжает общественник. — Наверно, думает таким образом их привязать, развить комплекс неполноценности. Как психолог могу сказать: не знаю, что он хочет привить, но точно что-то нездоровое. Если у него есть какие-то психические отклонения, не надо нести их в массы. На него смотрят дети, для кого-то он кумир. Джигану самому надо бы на психотерапию — я его подлечу, недорого, тысяч за 200-300. И ведь у него еще четверо своих детей — может, надо разобраться, как он их воспитывает, опросить ребят? Может, он и им психику калечит?"
Отмечается, что вместе с юристом Юрий Облонский готовит обращения в Следственный комитет и прокуратуру. Артисту грозит, как минимум, штраф.
Читайте также:
"Стремный вид": Оксана Самойлова вспомнила, как вышла замуж за Джигана
"Джиган в курсе?": фанаты Самойловой уверены, что она ждет пятого ребенка
Рэпер Джиган поплавал с тиграми и "стал" живодером – видео
"Скоро будет как Джиган": Бузову отчитали за провокацию в Сети