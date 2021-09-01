https://sputnik-georgia.ru/20210901/kto-byl-pervym-boyfrendom-olgi-buzovoy--foto-259217184.html
Кто был первым бойфрендом Ольги Бузовой – фото
Кто был первым бойфрендом Ольги Бузовой – фото
Личная жизнь кумира молодежи под вечным прицелом журналистов. И вот он - сюрприз из прошлого 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T16:17+0400
2021-09-01T16:17+0400
2021-09-01T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Телеведущая и певица Ольга Бузова показала, как выглядел ее первый бойфренд - имя своего первого избранника теледива до сих пор держала в секрете.О своей первой романтической привязанности 35-летняя знаменитость решила рассказать подписчикам в Instagram. Как известно, за плечами у Оли череда неудач на личном фронте - неудавшийся брак и последующие неудачные отношения.В личном микроблоге артистка опубликовала снимок школьных лет, на котором она позирует вместе с молодым человеком. Между прочим, на фото будущая звезда с короткой стрижкой и немного похожа на голливудскую актрису Кэмерон Диас.Экс-ведущая "ДОМа-2" назвала и имя бывшего возлюбленного - его зовут Алексей Крупица. "Самый завидный и красивый парень в школе, — написала артистка. — У нас были школьные отношения: поцелуи у подъезда, совместный выпускной. Это был официально мой первый парень, но не первая любовь. До сих пор с теплом вспоминаю его и наши старшие классы. Я была "бэшкой", а он "вэшкой". Любопытно, что исполнительница хита "Мало половин" призналась: она жаждет узнать, как сложилась судьба Леши, и даже призвала фолловеров помочь ей это выяснить."В 2018 году очень хотела его найти, чтобы спустя столько времени встретиться, но даже Андрей Малахов не смог этого сделать. Если вы знаете Алексея Крупицу, как он, где он… Напишите, пожалуйста, моей команде", — обратилась к подписчикам Бузова.Читайте также:
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ольга бузова, светская хроника, российский шоу-бизнес
Кто был первым бойфрендом Ольги Бузовой – фото
Личная жизнь кумира молодежи под вечным прицелом журналистов. И вот он - сюрприз из прошлого
ТБИЛИСИ, 1 сен - Sputnik. Телеведущая и певица Ольга Бузова показала, как выглядел ее первый бойфренд - имя своего первого избранника теледива до сих пор держала в секрете.
О своей первой романтической привязанности 35-летняя знаменитость решила рассказать подписчикам в Instagram. Как известно, за плечами у Оли череда неудач на личном фронте - неудавшийся брак и последующие неудачные отношения.
В личном микроблоге артистка опубликовала снимок школьных лет, на котором она позирует вместе с молодым человеком. Между прочим, на фото будущая звезда с короткой стрижкой и немного похожа на голливудскую актрису Кэмерон Диас.
Экс-ведущая "ДОМа-2" назвала и имя бывшего возлюбленного - его зовут Алексей Крупица. "Самый завидный и красивый парень в школе, — написала артистка. — У нас были школьные отношения: поцелуи у подъезда, совместный выпускной. Это был официально мой первый парень, но не первая любовь. До сих пор с теплом вспоминаю его и наши старшие классы. Я была "бэшкой", а он "вэшкой".
Любопытно, что исполнительница хита "Мало половин" призналась: она жаждет узнать, как сложилась судьба Леши, и даже призвала фолловеров помочь ей это выяснить.
"В 2018 году очень хотела его найти, чтобы спустя столько времени встретиться, но даже Андрей Малахов не смог этого сделать. Если вы знаете Алексея Крупицу, как он, где он… Напишите, пожалуйста, моей команде", — обратилась к подписчикам Бузова.
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