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https://sputnik-georgia.ru/20210901/vsya-v-mamu-doch-moniki-belluchchi-stala-zvezdoy-pokaza-dolcegabbana---259221608.html
Вся в маму: дочь Моники Беллуччи стала звездой показа Dolce&Gabbana
Вся в маму: дочь Моники Беллуччи стала звездой показа Dolce&Gabbana
Наследница знаменитой актрисы и актера Венсана Касселя поразила всех гостей показа коллекции Alta Moda в Венеции 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T18:38+0400
2021-09-01T18:38+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моника беллуччи
венсан кассель
зарубежные звезды
дева кассель
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя стала звездой модного показа Dolce&amp;Gabbana: юная Дева превзошла все ожидания поклонников. В Венеции прошел модный показ новой коллекции бренда Dolce&amp;Gabbana - Alta Moda. На ее создание дизайнеров вдохновило венецианское искусство и традиции. Модный дом хотел выразить дань уважения истории великого города: вышивки с изображением львов, гандол и каналов восхитили всех гостей. Но не только наряды остались в памяти зрителей показа. Главной звездой показа коллекции Alta Moda стала дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя: старшая наследница актеров вышла на подиум в воздушном платье, похожем на бутон цветка. Розовый наряд был украшен разноцветными цветами, а роскошное декольте подчеркнуло формы наследницы. Образ дополнили нежные балетки и цветочное колье. Поддержать дочку решила сама Беллуччи - звезда появилась в зрительном зале в черных брюках и черной рубашке, разбавив их босоножками на платформе. Гордая мать была поражена красотой дочки и решила поделиться видео с ее выходом в Instagram. Поклонники оценили ролик и заявили, что красотой и талантом Дева пошла в свою маму. Читайте также:
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моника беллуччи, венсан кассель , зарубежные звезды, дева кассель

Вся в маму: дочь Моники Беллуччи стала звездой показа Dolce&Gabbana

18:38 01.09.2021
249
© Instagram / devacassel_Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель
Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Instagram / devacassel_
Наследница знаменитой актрисы и актера Венсана Касселя поразила всех гостей показа коллекции Alta Moda в Венеции
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя стала звездой модного показа Dolce&Gabbana: юная Дева превзошла все ожидания поклонников.
В Венеции прошел модный показ новой коллекции бренда Dolce&Gabbana - Alta Moda. На ее создание дизайнеров вдохновило венецианское искусство и традиции.
Модный дом хотел выразить дань уважения истории великого города: вышивки с изображением львов, гандол и каналов восхитили всех гостей. Но не только наряды остались в памяти зрителей показа.
Главной звездой показа коллекции Alta Moda стала дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя: старшая наследница актеров вышла на подиум в воздушном платье, похожем на бутон цветка.
Розовый наряд был украшен разноцветными цветами, а роскошное декольте подчеркнуло формы наследницы. Образ дополнили нежные балетки и цветочное колье. Поддержать дочку решила сама Беллуччи - звезда появилась в зрительном зале в черных брюках и черной рубашке, разбавив их босоножками на платформе.
Гордая мать была поражена красотой дочки и решила поделиться видео с ее выходом в Instagram. Поклонники оценили ролик и заявили, что красотой и талантом Дева пошла в свою маму.
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