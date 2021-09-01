https://sputnik-georgia.ru/20210901/vsya-v-mamu-doch-moniki-belluchchi-stala-zvezdoy-pokaza-dolcegabbana---259221608.html

Вся в маму: дочь Моники Беллуччи стала звездой показа Dolce&Gabbana

Вся в маму: дочь Моники Беллуччи стала звездой показа Dolce&Gabbana

Наследница знаменитой актрисы и актера Венсана Касселя поразила всех гостей показа коллекции Alta Moda в Венеции 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T18:38+0400

2021-09-01T18:38+0400

2021-09-01T18:38+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моника беллуччи

венсан кассель

зарубежные звезды

дева кассель

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя стала звездой модного показа Dolce&Gabbana: юная Дева превзошла все ожидания поклонников. В Венеции прошел модный показ новой коллекции бренда Dolce&Gabbana - Alta Moda. На ее создание дизайнеров вдохновило венецианское искусство и традиции. Модный дом хотел выразить дань уважения истории великого города: вышивки с изображением львов, гандол и каналов восхитили всех гостей. Но не только наряды остались в памяти зрителей показа. Главной звездой показа коллекции Alta Moda стала дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя: старшая наследница актеров вышла на подиум в воздушном платье, похожем на бутон цветка. Розовый наряд был украшен разноцветными цветами, а роскошное декольте подчеркнуло формы наследницы. Образ дополнили нежные балетки и цветочное колье. Поддержать дочку решила сама Беллуччи - звезда появилась в зрительном зале в черных брюках и черной рубашке, разбавив их босоножками на платформе. Гордая мать была поражена красотой дочки и решила поделиться видео с ее выходом в Instagram. Поклонники оценили ролик и заявили, что красотой и талантом Дева пошла в свою маму. Читайте также:

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моника беллуччи, венсан кассель , зарубежные звезды, дева кассель