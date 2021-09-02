https://sputnik-georgia.ru/20210902/snova-vmeste-asmus-otvela-doch-v-shkolu-s-kharlamovym-259238184.html

Снова вместе? Асмус отвела дочь в школу с Харламовым

Снова вместе? Асмус отвела дочь в школу с Харламовым

Актриса кино и сериалов показала фотографии с наследницей в своем микроблоге Instagram и удивила подписчиков 02.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-02T10:45+0400

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус отвела дочку в школу вместе с экс-мужем Гариком Харламовым: доказательство тому – семейные снимки в Instagram. В прошлом году Асмус, которая разошлась с Харламовым, не смогла проводить Настю в первый класс. На праздничной линейке девочку сопровождал только папа-шоумен. В этом году ситуация могла повториться. Фанаты увидели, что Гарик снова поделился кадром с дочкой, а Асмус – нет, и пришли к выводу, что звезда улетела на очередные съемки. Но вечером Кристина все же показала несколько снимков с 1 сентября. "Какой день, только добралась до телефона. Сегодня проводила дочку во второй класс", – написала актриса и добавила, что очень гордится своей девочкой и желает всем школьникам побольше терпения, легкости и удовольствия от учебы. На линейке актриса появилась в стильном костюме голубого цвета, который прекрасно контрастировал с ее белыми туфлями и ярко-красной сумкой. Наращенные волосы очень подошли образу звезды. "Красавицы", "Все-таки пошли вместе с Гариком", "Жаль, что нет общего фото с Харламовым", "Снова вместе?", "Настя становится похожа на вас", "Гарик полюбил 1 сентября, оказавшись в таком цветнике", – написали в Сети. Читайте также:

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гарик харламов, светская хроника, кристина асмус, российский шоу-бизнес