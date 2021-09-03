https://sputnik-georgia.ru/20210903/eto-soblaznitelno-rianna-predstavila-novuyu-kollektsiyu-svoego-brenda-nizhnego-belya-259288802.html

Это соблазнительно. Рианна представила новую коллекцию своего бренда нижнего белья

Это соблазнительно. Рианна представила новую коллекцию своего бренда нижнего белья

Показ белья пройдет на шоу 24 сентября на Amazon Prime Video, его будут транслировать в более чем 240 странах 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T15:15+0400

2021-09-03T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Всемирно известная барбадосская певица Рианна представила новую коллекцию своего бренда нижнего белья Savage x Fenty.По традиции в рекламе своего бренда снялась сама Рианна, представив на снимках фиолетово-розовый комплект.Интересно, что цена на белье из новой коллекции варьируется от $ 11 до $ 60. Капсула уже доступна для заказа на официальном сайте Savage X Fenty. Все модели в коллекции выпущены в размерах от XS до 3X и от 32A до 46DDD.Эта капсула стала последней линейкой перед премьерой третьего показа ее бренда нижнего белья. Шоу состоится 24 сентября на Amazon Prime Video, которое будет транслироваться в более чем 240 странах.В показе примут участие знаменитые модели, актеры, музыканты и другие звезды. Сама певица предстанет в качестве исполнительного продюсера и креативного режиссера.В августе этого года Рианна официально стала миллиардером. $ 300 миллионов из них певица заработала на своем бренде Savage X Fenty.Читайте также:

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рианна, зарубежные звезды