https://sputnik-georgia.ru/20210903/fanaty-vychislili-novuyu-devushku-timati---foto-259285390.html

Фанаты вычислили новую девушку Тимати - фото

Фанаты вычислили новую девушку Тимати - фото

Девушка очень похожа на бывшую рэпера и, как видно, привыкла к роскошной жизни 03.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-03T13:58+0400

2021-09-03T13:58+0400

2021-09-03T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Поклонницы российского рэпера Тимати смогли вычислить его новую девушку, с которой он отдыхает в Греции.Артист проводит свой отпуск на острове Миконос. И, судя по фото, которыми он поделился, не один. На одном из селфи Тимати, его обнимает женская рука с красным маникюром."Щас по ногтям и форме пальцев найдут за час девушку в инстаграме", – написала одна из пользователей под публикацией. Так оно и произошло. Фанатки смогли вычислить новую девушку Тимати по маникюру.Ей оказалась модель из Киева Александра. Сама этот факт она отрицать не стала, выложив фото своей руки, и подписала: "Маникюр дня в Интернете".Многие отметили, что девушка похожа на бывшую Тимати, а также мать его ребенка – модель Алену Шишкову. Обе могут похвастаться светлыми длинными волосами и стройными длинными ногами.Еще недавно рэпер Тимати выходил на красные дорожки с победительницей "Холостяка" на ТНТ Екатериной Сафаровой. Однако теперь вместе они не появляются.Читайте также:

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тимати, светская хроника, российский шоу-бизнес