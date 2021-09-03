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https://sputnik-georgia.ru/20210903/fanaty-vychislili-novuyu-devushku-timati---foto-259285390.html
Фанаты вычислили новую девушку Тимати - фото
Фанаты вычислили новую девушку Тимати - фото
Девушка очень похожа на бывшую рэпера и, как видно, привыкла к роскошной жизни 03.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-03T13:58+0400
2021-09-03T13:58+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
тимати
светская хроника
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Поклонницы российского рэпера Тимати смогли вычислить его новую девушку, с которой он отдыхает в Греции.Артист проводит свой отпуск на острове Миконос. И, судя по фото, которыми он поделился, не один. На одном из селфи Тимати, его обнимает женская рука с красным маникюром."Щас по ногтям и форме пальцев найдут за час девушку в инстаграме", – написала одна из пользователей под публикацией. Так оно и произошло. Фанатки смогли вычислить новую девушку Тимати по маникюру.Ей оказалась модель из Киева Александра. Сама этот факт она отрицать не стала, выложив фото своей руки, и подписала: "Маникюр дня в Интернете".Многие отметили, что девушка похожа на бывшую Тимати, а также мать его ребенка – модель Алену Шишкову. Обе могут похвастаться светлыми длинными волосами и стройными длинными ногами.Еще недавно рэпер Тимати выходил на красные дорожки с победительницей "Холостяка" на ТНТ Екатериной Сафаровой. Однако теперь вместе они не появляются.Читайте также:
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тимати, светская хроника, российский шоу-бизнес

Фанаты вычислили новую девушку Тимати - фото

13:58 03.09.2021
81
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТимати. Премия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Тимати. Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2021
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Девушка очень похожа на бывшую рэпера и, как видно, привыкла к роскошной жизни
ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Поклонницы российского рэпера Тимати смогли вычислить его новую девушку, с которой он отдыхает в Греции.
Артист проводит свой отпуск на острове Миконос. И, судя по фото, которыми он поделился, не один. На одном из селфи Тимати, его обнимает женская рука с красным маникюром.
"Щас по ногтям и форме пальцев найдут за час девушку в инстаграме", – написала одна из пользователей под публикацией. Так оно и произошло. Фанатки смогли вычислить новую девушку Тимати по маникюру.
Ей оказалась модель из Киева Александра. Сама этот факт она отрицать не стала, выложив фото своей руки, и подписала: "Маникюр дня в Интернете".
Многие отметили, что девушка похожа на бывшую Тимати, а также мать его ребенка – модель Алену Шишкову. Обе могут похвастаться светлыми длинными волосами и стройными длинными ногами.
Еще недавно рэпер Тимати выходил на красные дорожки с победительницей "Холостяка" на ТНТ Екатериной Сафаровой. Однако теперь вместе они не появляются.
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