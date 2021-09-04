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Канье Уэст изменял Ким Кардашьян?
Канье Уэст изменял Ким Кардашьян?
В своих песнях Канье всегда максимально откровенен. Может и тут рэпер сболтнул лишнее? 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T13:01+0400
2021-09-04T13:01+0400
2021-09-04T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Известный американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст, который в этом году разошелся со своей супругой, звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, в одной из своих песен намекнул, что изменял бывшей жене."Вот он я, слишком богатый, иду с новой цыпочкой. И я знаю, в чем правда. Я все еще гуляю, даже после двух детей", – поет он в треке Hurricane.Поклонники хип-хоп артиста тут же заподозрили неладное. Потому что в своих песнях Канье всегда максимально искренен. К примеру, в одном из своих треков он прямо поет о том, что хочет вернуть жену.Слухи о возможном воссоединении Канье и Канье давно муссируются в прессе. И звезды их сами подогревают. Так, на одном из последних концертов Уэста в Чикаго на стадионе появилась Ким Кардашьян, и не просто появилась, а предстала в свадебном платье. Все это было, конечно, часть шоу. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Напомним, супруги – 44-летний Канье Уэст и 40-летняя Ким Кардашьян – решили расстаться почти после 7-летнего брака. У них четверо детей и общий бизнес. Говоря о причинах, Ким отмечала, что они с Канье разошлись во взглядах в некоторых вопросах. В любом случае пара до сих пор находится в бракоразводном процессе. Читайте также:
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ким кардашьян, светская хроника, канье уэст, зарубежные звезды
Канье Уэст изменял Ким Кардашьян?
В своих песнях Канье всегда максимально откровенен. Может и тут рэпер сболтнул лишнее?
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Известный американский рэпер и бизнесмен Канье Уэст, который в этом году разошелся со своей супругой, звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, в одной из своих песен намекнул, что изменял бывшей жене.
"Вот он я, слишком богатый, иду с новой цыпочкой. И я знаю, в чем правда. Я все еще гуляю, даже после двух детей", – поет он в треке Hurricane.
Поклонники хип-хоп артиста тут же заподозрили неладное. Потому что в своих песнях Канье всегда максимально искренен. К примеру, в одном из своих треков он прямо поет о том, что хочет вернуть жену.
Слухи о возможном воссоединении Канье и Канье давно муссируются в прессе. И звезды их сами подогревают. Так, на одном из последних концертов Уэста в Чикаго на стадионе появилась Ким Кардашьян, и не просто появилась, а предстала в свадебном платье. Все это было, конечно, часть шоу. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды.
Напомним, супруги – 44-летний Канье Уэст и 40-летняя Ким Кардашьян – решили расстаться почти после 7-летнего брака. У них четверо детей и общий бизнес. Говоря о причинах, Ким отмечала, что они с Канье разошлись во взглядах в некоторых вопросах. В любом случае пара до сих пор находится в бракоразводном процессе.
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