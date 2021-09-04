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Модель Джиджи Хадид показала подросшую дочь
Модель Джиджи Хадид показала подросшую дочь
Джиджи не показывает лицо своей малышки, объясняя это тем, что дочь сама решит, когда захочет показать себя миру 04.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-04T12:01+0400
2021-09-04T12:01+0400
2021-09-04T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 сен – Sputnik. Знаменитая американская топ-модель палестино-голландского происхождения на днях поделилась августовскими снимками - среди них есть трогательные кадры с подросшей дочерью Джижи.26-летняя Джиджи Хадид отдыхала на ранчо в Пенсильвании и много времени проводила со своим 28-летним возлюбленным Зейном Маликом и их 11-месячной дочерью Хай.Модная традиция среди звезд – не показывать лица детей. Не отстает от этой моды и Джиджи Хадид, сохраняя за малышкой право на приватность. Модель отмечает, что их дочь сама решит, когда захочет показать себя миру."Мы хотим, чтобы она сама выбрала, как показать себя миру, когда она станет старше, и чтобы ей не пришлось беспокоиться о публичном имидже, который она не выбирала, – отмечала она.Джижи успешно совмещает материнство с карьерой. Девушка признается, что дочь сделала ее по-настоящему счастливой."Простые моменты с моей дочерью делают меня счастливой, даже если временами становится трудно. Ты обнаруживаешь в себе так много терпения и безусловной любви, когда становишься матерью. Такое удовольствие наблюдать, как она растет и меняется каждый день. Забавно, что самые простые вещи способны подарить такую радость", – отмечала Хадид.Джиджи Хадид является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Она лицо нескольких линий Tom Ford, модель Victoria’s Secret, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Названа Международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года.Читайте также:
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зарубежные звезды, джиджи хадид
Модель Джиджи Хадид показала подросшую дочь
Джиджи не показывает лицо своей малышки, объясняя это тем, что дочь сама решит, когда захочет показать себя миру
ТБИЛИСИ, 4 сен – Sputnik. Знаменитая американская топ-модель палестино-голландского происхождения на днях поделилась августовскими снимками - среди них есть трогательные кадры с подросшей дочерью Джижи.
26-летняя Джиджи Хадид отдыхала на ранчо в Пенсильвании и много времени проводила со своим 28-летним возлюбленным Зейном Маликом и их 11-месячной дочерью Хай.
Модная традиция среди звезд – не показывать лица детей. Не отстает от этой моды и Джиджи Хадид, сохраняя за малышкой право на приватность. Модель отмечает, что их дочь сама решит, когда захочет показать себя миру.
"Мы хотим, чтобы она сама выбрала, как показать себя миру, когда она станет старше, и чтобы ей не пришлось беспокоиться о публичном имидже, который она не выбирала, – отмечала
она.
Джижи успешно совмещает материнство с карьерой. Девушка признается, что дочь сделала ее по-настоящему счастливой.
"Простые моменты с моей дочерью делают меня счастливой, даже если временами становится трудно. Ты обнаруживаешь в себе так много терпения и безусловной любви, когда становишься матерью. Такое удовольствие наблюдать, как она растет и меняется каждый день. Забавно, что самые простые вещи способны подарить такую радость", – отмечала Хадид.
Джиджи Хадид является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Она лицо нескольких линий Tom Ford, модель Victoria’s Secret, снялась для календаря Pirelli 2015 года. Названа Международной моделью на церемонии Fashion Awards 2016 года.
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