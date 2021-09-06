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"Идите в свою счастливую жизнь": Бородина набросилась на фанаток
14:53 06.09.2021 (обновлено: 14:55 06.09.2021)
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© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Бородина. Fashion’s Night Out 2014
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Звезда шоу "Дом-2" устала бороться с критикой в свою сторону. Ведущая объяснила свою позицию после разрыва с мужем.
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ксения Бородина разозлилась на фанаток – звезда резко высказалась о своем разводе с супругом.
Звезда "Дома-2" недавно развелась с супругом Курбаном Омаровым. Пара прожила вместе шесть лет и родила дочку Теону. После разрыва с избранником у Ксении началась светлая полоса. Она не стала сидеть в одиночестве и оплакивать разрыв, а поехала отдыхать с подругами, а после ходить по тусовкам в пикантных нарядах.
Из-за этого поклонницы стали обвинять Ксению в желании провоцировать окружающих мужчин. Бородина устала слушать упреки подписчиц в Instagram и практически "набросилась" на них – разозленная звезда поделилась своими мыслями в Сети.
"Читаю ваши комментарии и хочется узнать, откуда в женщинах столько ненависти, злобы и зависти", – написала звезда и добавила, что подписчицы не проходили ее путь и мало что знают о ее реальной жизни.
Артистка призвала всех поклонниц разобраться со своей судьбой и своими мужьями, а потом раздавать советы другим людям.
"Терпите, если вам важнее мнение соседей, живите в несчастье, если считаете развод позором, не можете уйти и ищите себе оправдания", – написала Ксения и попросила всех хейтеров пойти в свою "счастливую жизнь".
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