https://sputnik-georgia.ru/20210906/idite-v-svoyu-schastlivuyu-zhizn-borodina-nabrosilas-na-fanatok-259350355.html

"Идите в свою счастливую жизнь": Бородина набросилась на фанаток

"Идите в свою счастливую жизнь": Бородина набросилась на фанаток

Звезда шоу "Дом-2" устала бороться с критикой в свою сторону. Ведущая объяснила свою позицию после разрыва с мужем. 06.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Российская телезвезда Ксения Бородина разозлилась на фанаток – звезда резко высказалась о своем разводе с супругом. Звезда "Дома-2" недавно развелась с супругом Курбаном Омаровым. Пара прожила вместе шесть лет и родила дочку Теону. После разрыва с избранником у Ксении началась светлая полоса. Она не стала сидеть в одиночестве и оплакивать разрыв, а поехала отдыхать с подругами, а после ходить по тусовкам в пикантных нарядах. Из-за этого поклонницы стали обвинять Ксению в желании провоцировать окружающих мужчин. Бородина устала слушать упреки подписчиц в Instagram и практически "набросилась" на них – разозленная звезда поделилась своими мыслями в Сети. "Читаю ваши комментарии и хочется узнать, откуда в женщинах столько ненависти, злобы и зависти", – написала звезда и добавила, что подписчицы не проходили ее путь и мало что знают о ее реальной жизни. Артистка призвала всех поклонниц разобраться со своей судьбой и своими мужьями, а потом раздавать советы другим людям. "Терпите, если вам важнее мнение соседей, живите в несчастье, если считаете развод позором, не можете уйти и ищите себе оправдания", – написала Ксения и попросила всех хейтеров пойти в свою "счастливую жизнь". Читайте также:

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instagram, ксения бородина, российский шоу-бизнес