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"Было больно": Джоли призналась, что поругалась с Питтом из-за Вайнштейна
"Было больно": Джоли призналась, что поругалась с Питтом из-за Вайнштейна
Известная актриса рассказала о сложном периоде в отношениях с экс-супругом и намекнула на разногласия, которые привели к разводу 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T16:40+0400
2021-09-06T16:43+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
брэд питт
зарубежные звезды
харви вайнштейн
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли вспомнила, как поругалась с Брэдом Питтом – звезда рассказала о серьезной ссоре, произошедшей из-за продюсера Харви Вайнштейна. Звезда Голливуда вошла в стройный ряд актрис, которые пережили домогательства со стороны известного продюсера. Тогда Джоли только исполнился 21 год. Во время брака с Питтом, звезда рассказала ему об этом, но актер не придал значения ее переживаниям. Питт начал работать с влиятельным Вайнштейном несмотря на страдания жены, что обиженная Джоли запомнила навсегда. Это повлияло и на судьбу их отношений, которые подошли к завершению. "Мне было очень плохо, когда Брэд согласился на это. Мы сильно поругались на этой почве. Да, мне было больно", – рассказала актриса в интервью газете The Guardian. Джоли работала с Вайнштейном над фильмом "Превратности любви". Позже она призналась, что продюсер пытался изнасиловать ее, но звезда смогла вырваться. Но вот Харви полностью отрицал этот случай. А представители продюсера заявили, что Джоли придумала эту историю лишь для увеличения продаж своей книги и пиара.Читайте также:
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анджелина джоли, брэд питт, зарубежные звезды, харви вайнштейн

"Было больно": Джоли призналась, что поругалась с Питтом из-за Вайнштейна

16:40 06.09.2021 (обновлено: 16:43 06.09.2021)
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© AP Photo / Richard ShotwellАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Richard Shotwell
Известная актриса рассказала о сложном периоде в отношениях с экс-супругом и намекнула на разногласия, которые привели к разводу
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли вспомнила, как поругалась с Брэдом Питтом – звезда рассказала о серьезной ссоре, произошедшей из-за продюсера Харви Вайнштейна.
Звезда Голливуда вошла в стройный ряд актрис, которые пережили домогательства со стороны известного продюсера. Тогда Джоли только исполнился 21 год. Во время брака с Питтом, звезда рассказала ему об этом, но актер не придал значения ее переживаниям.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма "The Tree Of Life" в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
Актеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма The Tree Of Life в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
Актеры Анжелина Джоли и Брэд Питт позируют на Красной дорожке перед конкурсным показом фильма "The Tree Of Life" в рамках 64-го Ежегодного Каннского кинофестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Питт начал работать с влиятельным Вайнштейном несмотря на страдания жены, что обиженная Джоли запомнила навсегда. Это повлияло и на судьбу их отношений, которые подошли к завершению.
"Мне было очень плохо, когда Брэд согласился на это. Мы сильно поругались на этой почве. Да, мне было больно", – рассказала актриса в интервью газете The Guardian.
Джоли работала с Вайнштейном над фильмом "Превратности любви". Позже она призналась, что продюсер пытался изнасиловать ее, но звезда смогла вырваться. Но вот Харви полностью отрицал этот случай. А представители продюсера заявили, что Джоли придумала эту историю лишь для увеличения продаж своей книги и пиара.
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