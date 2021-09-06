https://sputnik-georgia.ru/20210906/bylo-bolno-dzholi-priznalas-chto-porugalas-s-pittom-iz-za-vaynshteyna--259355138.html

"Было больно": Джоли призналась, что поругалась с Питтом из-за Вайнштейна

"Было больно": Джоли призналась, что поругалась с Питтом из-за Вайнштейна

Известная актриса рассказала о сложном периоде в отношениях с экс-супругом и намекнула на разногласия, которые привели к разводу 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T16:40+0400

2021-09-06T16:40+0400

2021-09-06T16:43+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

анджелина джоли

брэд питт

зарубежные звезды

харви вайнштейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259356173_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_46d2ad79323bd377350ca1f11755bad3.jpg

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли вспомнила, как поругалась с Брэдом Питтом – звезда рассказала о серьезной ссоре, произошедшей из-за продюсера Харви Вайнштейна. Звезда Голливуда вошла в стройный ряд актрис, которые пережили домогательства со стороны известного продюсера. Тогда Джоли только исполнился 21 год. Во время брака с Питтом, звезда рассказала ему об этом, но актер не придал значения ее переживаниям. Питт начал работать с влиятельным Вайнштейном несмотря на страдания жены, что обиженная Джоли запомнила навсегда. Это повлияло и на судьбу их отношений, которые подошли к завершению. "Мне было очень плохо, когда Брэд согласился на это. Мы сильно поругались на этой почве. Да, мне было больно", – рассказала актриса в интервью газете The Guardian. Джоли работала с Вайнштейном над фильмом "Превратности любви". Позже она призналась, что продюсер пытался изнасиловать ее, но звезда смогла вырваться. Но вот Харви полностью отрицал этот случай. А представители продюсера заявили, что Джоли придумала эту историю лишь для увеличения продаж своей книги и пиара.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

анджелина джоли, брэд питт, зарубежные звезды, харви вайнштейн