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ДТП на западе Грузии: погиб молодой мужчина
ДТП на западе Грузии: погиб молодой мужчина
Авария произошла на въезде в портовый город Поти 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой аварии, которая произошла у портового города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает Первый канал.По предварительной информации, автомобиль марки BMW врезался в бетонный столб у обочины дороги. Молодой мужчина, который управлял автомобилем, скончался на месте. В машине он был один.Точная причина аварии не известна. Ведется следствие.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, поти, дтп

ДТП на западе Грузии: погиб молодой мужчина

13:02 07.09.2021 (обновлено: 13:11 07.09.2021)
496
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Авария произошла на въезде в портовый город Поти
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой аварии, которая произошла у портового города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает Первый канал.
По предварительной информации, автомобиль марки BMW врезался в бетонный столб у обочины дороги. Молодой мужчина, который управлял автомобилем, скончался на месте. В машине он был один.
Точная причина аварии не известна. Ведется следствие.

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