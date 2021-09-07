https://sputnik-georgia.ru/20210907/dtp-na-zapade-gruzii-pogib-molodoy-muzhchina-259383115.html

ДТП на западе Грузии: погиб молодой мужчина

ДТП на западе Грузии: погиб молодой мужчина

Авария произошла на въезде в портовый город Поти 07.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой аварии, которая произошла у портового города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщает Первый канал.По предварительной информации, автомобиль марки BMW врезался в бетонный столб у обочины дороги. Молодой мужчина, который управлял автомобилем, скончался на месте. В машине он был один.Точная причина аварии не известна. Ведется следствие.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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