Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/ida-galich-o-razvode-initsiatorom-byl-muzh-259394618.html
Ида Галич о разводе: "Инициатором был муж"
Ида Галич о разводе: "Инициатором был муж"
Видеоблогер призналась, что считает себя счастливым человеком, однако вспоминать о потерянных чувствах ей до сих пор тяжело 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T17:44+0400
2021-09-07T17:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
развод
светская хроника
российский шоу-бизнес
ида галич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259394433_526:148:2831:1445_1920x0_80_0_0_08c64b447f3f33df172df1f668ff3918.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Популярный блогер Ида Галич впервые рассказала о разводе с Аланом Басиевом, признавшись, что он был инициатором развода.Ида Галич старается обходить тему личной жизни и развода, так как считает, что повзрослевшему ребенку будет неприятно читать что-то негативное об отце. Однако на этот раз в интервью "Скажи Гордеевой" решила немного пооткровенничать."Однажды настает момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не то чтобы он сказал, мол, я хочу с тобой развестись. Он предложил либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что "вот так" не могу", – призналась Галич.По ее словам, она до сих пор переживает, так как хотела, чтобы ребенок рос в полной семье.Когда только стало известно о разводе, многие стали предполагать, что это произошло из-за того, что Ида зарабатывает больше супруга. В прошлом году блогер вошла в тройку лидеров богатейших звезд Instagram. Однако Галич отвечает резко на этот счет:"Нет! Черт! Кто распускает эти идиотские слухи! Это такой бред! Алан, будучи со мной в отношениях, зарабатывал много, и я получала и сумочки, и брюлики. Жили мы прекрасно. Дело вообще не в деньгах. Не знаю, почему людям нравится приписывать финансы. Я выходила замуж за человека, у которого меньше денег, чем у меня, но я его любила. Это не важно! У меня и в семье не стоял вопрос, что папа должен больше зарабатывать. У нас то один тащит, то другой".В интервью девушку отметила, что считает себя счастливым человеком, однако вспоминать о потерянных чувствах ей до сих пор тяжело. Любовь с Аланом Басиевым она назвала подаренной Богом."Я много раз говорила, что нам Боженька подарил эту любовь – взаимную и такую красивую. Главным было ее не профукать, но мы это сделали", – сказала Галич.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259394433_714:145:2786:1699_1920x0_80_0_0_8f6a0b545b7bca94594ead3dc6552cbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
развод, светская хроника, российский шоу-бизнес, ида галич

Ида Галич о разводе: "Инициатором был муж"

17:44 07.09.2021
155
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкТелеведущая идеоблогер Ида Галич. Премьера фильма А. Молочникова "Скажи ей"
Телеведущая идеоблогер Ида Галич. Премьера фильма А. Молочникова Скажи ей - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Видеоблогер призналась, что считает себя счастливым человеком, однако вспоминать о потерянных чувствах ей до сих пор тяжело
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Популярный блогер Ида Галич впервые рассказала о разводе с Аланом Басиевом, признавшись, что он был инициатором развода.
Ида Галич старается обходить тему личной жизни и развода, так как считает, что повзрослевшему ребенку будет неприятно читать что-то негативное об отце. Однако на этот раз в интервью "Скажи Гордеевой" решила немного пооткровенничать.
"Однажды настает момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не то чтобы он сказал, мол, я хочу с тобой развестись. Он предложил либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что "вот так" не могу", – призналась Галич.
По ее словам, она до сих пор переживает, так как хотела, чтобы ребенок рос в полной семье.
Когда только стало известно о разводе, многие стали предполагать, что это произошло из-за того, что Ида зарабатывает больше супруга. В прошлом году блогер вошла в тройку лидеров богатейших звезд Instagram. Однако Галич отвечает резко на этот счет:
"Нет! Черт! Кто распускает эти идиотские слухи! Это такой бред! Алан, будучи со мной в отношениях, зарабатывал много, и я получала и сумочки, и брюлики. Жили мы прекрасно. Дело вообще не в деньгах. Не знаю, почему людям нравится приписывать финансы. Я выходила замуж за человека, у которого меньше денег, чем у меня, но я его любила. Это не важно! У меня и в семье не стоял вопрос, что папа должен больше зарабатывать. У нас то один тащит, то другой".
В интервью девушку отметила, что считает себя счастливым человеком, однако вспоминать о потерянных чувствах ей до сих пор тяжело. Любовь с Аланом Басиевым она назвала подаренной Богом.
"Я много раз говорила, что нам Боженька подарил эту любовь – взаимную и такую красивую. Главным было ее не профукать, но мы это сделали", – сказала Галич.
Читайте также:
Настя Ивлеева и Элджей расстались еще в марте: блогер рассказала правду
Пришла в себя: жена Моргенштерна показала редкие свадебные снимки
"Было больно": Джоли призналась, что поругалась с Питтом из-за Вайнштейна
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:41Победителей международного конкурса эссе "Джейран медиа" наградили в Тбилиси
17:30Битва за Тбилиси, или Выборы во время чумы
17:17"Случаев гораздо больше" – Гамкрелидзе назвал нереальными последние эпидданные
16:46В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду
15:44Мобильная вакцинация!
15:41Учеба за партами в школах Грузии может начаться с 4 октября
15:36Леонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
15:21В Батуми протестуют водители-дальнобойщики
15:05В Грузии проходит онлайн-фестиваль традиционных ремесленных мастерских
14:49Как в Грузии будут проходить спортивные мероприятия?
14:34В Грузии вакцинированные граждане смогут попытать счастья в лотерее
13:43Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентября
13:41Парламент Грузии возобновил работу после летних каникул - видео
13:02ДТП на западе Грузии: погиб молодой мужчина
12:40COVID-статистика Грузии – случаи инфицирования пошли на убыль
12:18Спецоперация в Грузии: по подозрению в наркоторговле задержаны 18 человек
12:02Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси
11:47Сборная Грузии по футболу несет потери перед тест-матчем с Болгарией
11:31Кто финансирует партию Гахария? Ответ экс-премьера Грузии
11:14Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована