https://sputnik-georgia.ru/20210907/ida-galich-o-razvode-initsiatorom-byl-muzh-259394618.html

Ида Галич о разводе: "Инициатором был муж"

Ида Галич о разводе: "Инициатором был муж"

Видеоблогер призналась, что считает себя счастливым человеком, однако вспоминать о потерянных чувствах ей до сих пор тяжело 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T17:44+0400

2021-09-07T17:44+0400

2021-09-07T17:44+0400

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ида галич

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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Популярный блогер Ида Галич впервые рассказала о разводе с Аланом Басиевом, признавшись, что он был инициатором развода.Ида Галич старается обходить тему личной жизни и развода, так как считает, что повзрослевшему ребенку будет неприятно читать что-то негативное об отце. Однако на этот раз в интервью "Скажи Гордеевой" решила немного пооткровенничать."Однажды настает момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не то чтобы он сказал, мол, я хочу с тобой развестись. Он предложил либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что "вот так" не могу", – призналась Галич.По ее словам, она до сих пор переживает, так как хотела, чтобы ребенок рос в полной семье.Когда только стало известно о разводе, многие стали предполагать, что это произошло из-за того, что Ида зарабатывает больше супруга. В прошлом году блогер вошла в тройку лидеров богатейших звезд Instagram. Однако Галич отвечает резко на этот счет:"Нет! Черт! Кто распускает эти идиотские слухи! Это такой бред! Алан, будучи со мной в отношениях, зарабатывал много, и я получала и сумочки, и брюлики. Жили мы прекрасно. Дело вообще не в деньгах. Не знаю, почему людям нравится приписывать финансы. Я выходила замуж за человека, у которого меньше денег, чем у меня, но я его любила. Это не важно! У меня и в семье не стоял вопрос, что папа должен больше зарабатывать. У нас то один тащит, то другой".В интервью девушку отметила, что считает себя счастливым человеком, однако вспоминать о потерянных чувствах ей до сих пор тяжело. Любовь с Аланом Басиевым она назвала подаренной Богом."Я много раз говорила, что нам Боженька подарил эту любовь – взаимную и такую красивую. Главным было ее не профукать, но мы это сделали", – сказала Галич.Читайте также:

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развод, светская хроника, российский шоу-бизнес, ида галич