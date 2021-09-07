Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Ида Галич о разводе: "Инициатором был муж"
155
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкТелеведущая идеоблогер Ида Галич. Премьера фильма А. Молочникова "Скажи ей"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Видеоблогер призналась, что считает себя счастливым человеком, однако вспоминать о потерянных чувствах ей до сих пор тяжело
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Популярный блогер Ида Галич впервые рассказала о разводе с Аланом Басиевом, признавшись, что он был инициатором развода.
Ида Галич старается обходить тему личной жизни и развода, так как считает, что повзрослевшему ребенку будет неприятно читать что-то негативное об отце. Однако на этот раз в интервью "Скажи Гордеевой" решила немного пооткровенничать.
"Однажды настает момент, когда понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо надо что-то делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Не то чтобы он сказал, мол, я хочу с тобой развестись. Он предложил либо вот так, либо мы разводимся. Я сказала, что "вот так" не могу", – призналась Галич.
По ее словам, она до сих пор переживает, так как хотела, чтобы ребенок рос в полной семье.
Когда только стало известно о разводе, многие стали предполагать, что это произошло из-за того, что Ида зарабатывает больше супруга. В прошлом году блогер вошла в тройку лидеров богатейших звезд Instagram. Однако Галич отвечает резко на этот счет:
"Нет! Черт! Кто распускает эти идиотские слухи! Это такой бред! Алан, будучи со мной в отношениях, зарабатывал много, и я получала и сумочки, и брюлики. Жили мы прекрасно. Дело вообще не в деньгах. Не знаю, почему людям нравится приписывать финансы. Я выходила замуж за человека, у которого меньше денег, чем у меня, но я его любила. Это не важно! У меня и в семье не стоял вопрос, что папа должен больше зарабатывать. У нас то один тащит, то другой".
В интервью девушку отметила, что считает себя счастливым человеком, однако вспоминать о потерянных чувствах ей до сих пор тяжело. Любовь с Аланом Басиевым она назвала подаренной Богом.
"Я много раз говорила, что нам Боженька подарил эту любовь – взаимную и такую красивую. Главным было ее не профукать, но мы это сделали", – сказала Галич.
Читайте также:
Настя Ивлеева и Элджей расстались еще в марте: блогер рассказала правду
Пришла в себя: жена Моргенштерна показала редкие свадебные снимки
"Было больно": Джоли призналась, что поругалась с Питтом из-за Вайнштейна