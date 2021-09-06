https://sputnik-georgia.ru/20210906/nastya-ivleeva-i-eldzhey-rasstalis-esche-v-marte-bloger-rasskazala-pravdu-259354469.html

Настя Ивлеева и Элджей расстались еще в марте: блогер рассказала правду

Настя Ивлеева и Элджей расстались еще в марте: блогер рассказала правду

Блогер неохотно отвечала на вопросы о личном Собчак, но кое-что все же рассказала - она призналась, когда именно произошло расставание 06.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-06T16:24+0400

2021-09-06T16:24+0400

2021-09-06T16:27+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

элджей

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российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей расстались еще в марте, хотя официально о расставании стало известно только недавно. Об это Ивлеева рассказала в интервью Ксении Собчак.Несмотря на то, что слухи о расставании пары ходили уже давно, официально уже бывшие супруги признались об этом недавно.По словам Ивлеевой, она, конечно, могла написать об этом пост в Instagram, но их отношения заслуживают большего, говорит девушка. Поэтому право распространить информацию о разводе артисты дали одному из российских глянцевых журналов с интервью."Была весна этого года. Март... плюс-минус. Надо отдать должное мужу. Мы умели разговаривать и слышать друг друга. Таким дружественным грамотным образом все решали, делали выводы. Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша (Алексей Узенюк – так на самом деле зовут Элджея, – прим. "СтарХита") вдохновлял меня и заменял мне всех", – отметила Ивлеева в интервью на YouTube-шоу "Осторожно: Собчак".Пара поженилась в 2019 году, а познакомились Ивлеева и Элджей годом ранее на одном из концертов.Читайте также:

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элджей, настя ивлеева, российский шоу-бизнес