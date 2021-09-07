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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/kak-v-gruzii-budut-prokhodit-sportivnye-meropriyatiya-259387713.html
Как в Грузии будут проходить спортивные мероприятия?
Как в Грузии будут проходить спортивные мероприятия?
Спортивные мероприятия в Грузии разрешается проводить без зрителей и с условием, что все участники будут вакцинированы или протестированы 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T14:49+0400
2021-09-07T15:24+0400
четвертая волна
новости
грузия
спорт
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спортивные мероприятия в Грузии будут проводиться без зрителей, а все его участники должны быть вакцинированы или же протестированы, об этом решении Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией сообщил журналистам глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе."Соревнования будут проводиться без зрителей, а все участники должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов, или же тест на антиген, сделанный в течение последних 24 часов", – сказал Гибрадзе.Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране правительство Грузии приняло решение с 14 августа запретить проведение культурных, спортивных и развлекательных массовых мероприятий.Читайте также:Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентябряГрузия в ожидании пятой волны коронавируса? – к чему готовится МинздравПремьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положенияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, спорт, коронавирус covid-19

Как в Грузии будут проходить спортивные мероприятия?

14:49 07.09.2021 (обновлено: 15:24 07.09.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliСпортивные мероприятия на праздновании Дня независимости Грузии
Спортивные мероприятия на праздновании Дня независимости Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Спортивные мероприятия в Грузии разрешается проводить без зрителей и с условием, что все участники будут вакцинированы или протестированы
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спортивные мероприятия в Грузии будут проводиться без зрителей, а все его участники должны быть вакцинированы или же протестированы, об этом решении Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией сообщил журналистам глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе.
"Соревнования будут проводиться без зрителей, а все участники должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов, или же тест на антиген, сделанный в течение последних 24 часов", – сказал Гибрадзе.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране правительство Грузии приняло решение с 14 августа запретить проведение культурных, спортивных и развлекательных массовых мероприятий.

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