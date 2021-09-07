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Как в Грузии будут проходить спортивные мероприятия?
Как в Грузии будут проходить спортивные мероприятия?
Спортивные мероприятия в Грузии разрешается проводить без зрителей и с условием, что все участники будут вакцинированы или протестированы 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T14:49+0400
2021-09-07T14:49+0400
2021-09-07T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спортивные мероприятия в Грузии будут проводиться без зрителей, а все его участники должны быть вакцинированы или же протестированы, об этом решении Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией сообщил журналистам глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе."Соревнования будут проводиться без зрителей, а все участники должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов, или же тест на антиген, сделанный в течение последних 24 часов", – сказал Гибрадзе.Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране правительство Грузии приняло решение с 14 августа запретить проведение культурных, спортивных и развлекательных массовых мероприятий.Читайте также:Работа общественного транспорта возобновится в Грузии 13 сентябряГрузия в ожидании пятой волны коронавируса? – к чему готовится МинздравПремьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положенияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, спорт, коронавирус covid-19
Как в Грузии будут проходить спортивные мероприятия?
14:49 07.09.2021 (обновлено: 15:24 07.09.2021)
Спортивные мероприятия в Грузии разрешается проводить без зрителей и с условием, что все участники будут вакцинированы или протестированы
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спортивные мероприятия в Грузии будут проводиться без зрителей, а все его участники должны быть вакцинированы или же протестированы, об этом решении Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией сообщил журналистам глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе.
"Соревнования будут проводиться без зрителей, а все участники должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов, или же тест на антиген, сделанный в течение последних 24 часов", – сказал Гибрадзе.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране правительство Грузии приняло решение с 14 августа запретить проведение культурных, спортивных и развлекательных массовых мероприятий.
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