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https://sputnik-georgia.ru/20210907/kristina-asmus-napugala-poklonnikov-okrovavlennym-foto-259399016.html
Кристина Асмус напугала поклонников "окровавленным" фото
Кристина Асмус напугала поклонников "окровавленным" фото
Дело в том, что Асмус стала главной героиней спектакля "Леди Макбет Мценского уезда" и так актриса решила привнести хоррора 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T19:09+0400
2021-09-07T19:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кристина асмус
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Актриса Кристина Асмус поделилась фото, где она стоит вся в крови и слезах, озадачив подписчиков.Асмус выложила снимок, где в крови даже ее волосы. Из публикации не было понятно, что происходит, однако в сторис актриса объяснила в чем дело.Дело в том, что Асмус стала главной героиней спектакля "Леди Макбет Мценского уезда" по одноименной повести Николая Лескова. На сцене ей составит компанию Станислав Раскачаев.Однако подписчики так прониклись новым образом актрисы, что стали оставлять комментарии. Кто-то напугался, а кто-то пишет, что девушке пошла бы роль в каком-нибудь фильме ужасов."Новая экранизация silent hill?", "Кого разделала?", "Прям какая-то роль в ужастике", "Тебе бы подошла роль харли квин", - пишут под фото.Как написала Асмус под следующей публикацией, по идее, в съемках для афиши она должна была испачкаться в крови чуть-чуть, однако дело пошло иначе. В итоге актриса призналась, что отмывалась от искусственной крови в холодной воде.Читайте также:
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кристина асмус, российский шоу-бизнес

Кристина Асмус напугала поклонников "окровавленным" фото

19:09 07.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Дело в том, что Асмус стала главной героиней спектакля "Леди Макбет Мценского уезда" и так актриса решила привнести хоррора
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Актриса Кристина Асмус поделилась фото, где она стоит вся в крови и слезах, озадачив подписчиков.
Асмус выложила снимок, где в крови даже ее волосы. Из публикации не было понятно, что происходит, однако в сторис актриса объяснила в чем дело.
Дело в том, что Асмус стала главной героиней спектакля "Леди Макбет Мценского уезда" по одноименной повести Николая Лескова. На сцене ей составит компанию Станислав Раскачаев.
Однако подписчики так прониклись новым образом актрисы, что стали оставлять комментарии. Кто-то напугался, а кто-то пишет, что девушке пошла бы роль в каком-нибудь фильме ужасов.
"Новая экранизация silent hill?", "Кого разделала?", "Прям какая-то роль в ужастике", "Тебе бы подошла роль харли квин", - пишут под фото.
Как написала Асмус под следующей публикацией, по идее, в съемках для афиши она должна была испачкаться в крови чуть-чуть, однако дело пошло иначе. В итоге актриса призналась, что отмывалась от искусственной крови в холодной воде.
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